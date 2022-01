L’année 2021 figure parmi les sept années les plus chaudes jamais enregistrées par Copernicus. Le service européen de surveillance de la Terre, dont les données, notamment satellitaires, contribuent au suivi du changement climatique, publie ce lundi un premier bilan de l’année passée.

Les archives de Copernic remontent à 1950 mais peuvent être recoupées avec d’autres ensembles de données qui remontent au milieu du XIXe siècle. Avec un premier constat : « ces sept années les plus chaudes sont les sept dernières, et assez nettement », pointe Copernicus, dont « les archives remontent à 1950 mais peuvent être recoupées avec d’autres ensembles de données qui permettent de remonter jusqu’aux années 1850 », précise Freja Vamborg, scientifique au Copernicus Climate Change Service (C3S).

Les différences de température entre l'année 2021 et la moyenne sur la période 1991-2020. - C3S/ECWMF

Un début 2021 relativement froid, mais un été particulièrement chaud

En 2021, l’anomalie de température est supérieure de 0,3 °C à la moyenne calculée sur l’intervalle 1991-2020, et supérieure de 1,1 °C à 1,2 °C à celle de l’époque préindustrielle (1850-1900), détaille Copernicus. Pour autant, des sept dernières années, 2021 fut parmi les plus froides avec 2015 et 2018. C’est le début d’année qui a fait baisser la moyenne. « Les cinq premiers mois ont été marqués par des températures relativement basses par rapport aux années précédentes », constate Copernicus. En revanche, de juin à octobre, les températures mensuelles ont été à plusieurs reprises les quatrièmes les plus chaudes jamais enregistrées à cette période, poursuit le service, rappelant que l’Europe a connu en 2021 son été le plus chaud jamais enregistré, dépassant de peu les étés 2010 et 2018. « Juin et juillet étaient tous deux les deuxièmes les plus chauds jamais enregistrés au sein de leurs mois respectifs, détaille Copernicus. Août a été proche de la moyenne dans l’ensemble, mais marqué par un fort contraste entre des températures au-dessus de la moyenne au sud et en dessous au nord. »

Cet été 2021, en Europe, a également été traversé par des événements météorologiques et climatiques extrêmes à large impact. En juillet, l’Europe de l’ouest a ainsi essuyé de fortes précipitations qui, cumulées à des sols déjà à saturation d’eau, ont conduit à de sévères inondations. L’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas furent les pays les plus touchés. Dans le même temps, et débordant sur août, le pourtour méditerranéen a dû faire face à une canicule provoquant d’intenses et longs incendies, notamment en Turquie, pays le plus touché. Le record maximal de température sur le continent est tombé pendant cet été. « 48,8°C en Sicile [le 11 août], soit 0,8 °C au-dessus du précédent record », rappelle le service européen de surveillance de la Terre, tout en précisant que ce 48,8 °C est toujours en attente d’être officiellement confirmé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

De fortes anomalies de températures en Amérique du Nord

Sur l’ensemble de l’année, les températures de surface, en Europe, ont été 0,1°C au-dessus de la moyenne sur la période 1991-2020, ce qui range 2021 parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées sur le continent. Celles-ci sont toutes survenues après 2000, les sept les plus chaudes se sont même enchaînées entre 2014 et 2020.

Le continent européen n’est pas le seul à avoir connu des anomalies de températures l’an dernier. Dans son bilan, Copernicus s’attarde aussi sur l’Amérique du Nord. Le nord-est du Canada d’abord, où les températures mensuelles moyennes ont été exceptionnellement élevées, à la fois au début de l’année et à l’automne. Il y a aussi eu cette vague de chaleur exceptionnelle qui a touché la côte ouest nord-américaine, avec là encore des records de températures qui sont tombés pour la région. « De plusieurs degrés Celsius », signale Copernicus, qui indique que juin 2021 « a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur le continent ». Comme sur le pourtour méditerranéen, ces conditions de chaleur et de sécheresse ont favorisé les incendies extrêmes, tout au long de juillet et août. Le plus marquant fût le « Dixie Fire », ce méga feu qui a dévasté la Californie sur de larges étendues – le deuxième plus grand feu jamais enregistré dans la région – et a dégradé la qualité de l’air de milliers de personnes.

Et la Californie ne fut pas la seule touchée. « Ce fut le cas aussi, toujours dans la partie ouest, de plusieurs provinces canadiennes et Etats américains », rappelle Copernicus. Résultat : l’été 2021 se distingue aussi tristement comme la saison au cours de laquelle la plus grande quantité d’émissions de CO2 – 83 mégatonnes – et d’autres pyrogènes liés à des incendies a été enregistré en Amérique du Nord.

Des concentrations de CO2 et de méthane qui ont continué d’augmenter

C’est d’ailleurs un autre point que souligne Copernicus dans son premeir bilan de l'année 2021. Les concentrations de CO2 et de méthane – les deux principaux gaz à effet de serre- ont continué d’augmenter l’an dernier, selon les premières analyses tirées de ses données satellitaires. « Les niveaux de CO2 ont atteint un record annuel mondial moyen d’environ 414 ppm (parties par million), et de méthane un record annuel moyen d’environ 1.876 ppb », précise ainsi Copernicus. Pour rappel, e, 2020, malgré le ralentissement de l’activité dû à la pandémie, l’OMM avait mesuré cette concentration à 413,2 ppm, soit 149 % supérieure au niveau préindustriel.

Si on en revient aux feux de forêt, les émissions de carbone qui lui sont liées se sont élevées à 1.850 mégatonnes au niveau mondial l’an dernier, toujours selon Copernicus. Si les incendies en Amérique du Nord et le long du pourtour méditerranéen y ont contribué pour une part non négligeable, un autre front fut aussi en Sibérie, région une nouvelle fois marquée par des feux de grande ampleur. « 1.850 mégatonnes, c’est légèrement plus qu’en 2020 (1.750 mégatonnes) », reprend le service. Qui signale tout de même que la tendance des émissions liées aux feux de forêt est à la baisse depuis 2003.