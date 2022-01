Des dizaines d’étapes au millimètre près, à des kilomètres de la Terre, sans plan B. Malgré les sueurs froides qu’ont pu avoir les ingénieurs de la Nasa, le James Webb Telescope, successeur de Hubble, est entièrement déployé dans l’Espace deux semaines après son lancement depuis Kourou, en Guyane, annonce l’agence spatiale américaine.

Two weeks after launch, @NASAWebb has hit its next biggest milestone : the mirrors have completed deployment and the next-generation telescope has taken its final form.



Next up for Webb ? Five months of alignment and calibration before we start getting images : pic.twitter.com/BOj5O1HS37