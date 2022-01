Devenu viral en 2019, le selfie d'un ranger congolais et de deux gorilles occultait une triste réalité : Le parc national des Virunga – en République démocratique du Congo –, où avait été captée la scène, est l’un des plus dangereux au monde. Pendant des décennies, les gorilles des montagnes y ont été victimes de braconnage, de la déforestation, de maladies et des combats qui s’y sont déroulés (des groupes rebelles et des milices contrôlent toujours de grandes parties du territoire).

Le tableau n’est pas plus réjouissant pour le personnel qui y officie puisque 175 rangers sont morts en défendant les Virunga au cours des vingt dernières années.

Un site naturel convoité par les industries

Le directeur du parc confirme la fragilité de la situation des Virunga : « De graves menaces pèsent sur le parc. Il y a la situation de conflit armé, la pression de plusieurs industries – notamment pétrolières – mais aussi l’expansion agricole, l’exploitation minière et autres… ».

