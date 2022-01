Des milliers d’étoiles de mer échouées ont été découvertes sur les plages du Pays de Galle début janvier, BBC News. Sur Twitter, un photographe amateur a partagé des photos de la scène prises sur la plage de Coppet Hall, sur la ville de Saundersfoot. « C’était triste de voir autant d’étoiles de mer mortes. Elles se sont échouées sur le rivage pendant la marée haute », décrit-il.

Ce phénomène serait pourtant naturel, selon la Marine Conservation Society. Des échouages liés aux événements météorologiques seraient monnaie courante sur les côtes galloises. « En particulier lorsque cela coïncide avec de grandes marées, et nous avons eu les deux ces derniers jours », expliquait à The Independent Adam Cooper, conseiller maritime au sein de l’agence gouvernementale galloise Natural Resources Wales.

Very sad seeing so many dead starfish on Coppet Hall beach, Saundersfoot today. Coming ashore on todays high tide, click photos to open @GDPTenby . 'A natural event' Natural Resources Wales have previously stated.@ThePhotoHour @BBCWalesNews @ITVWales pic.twitter.com/p0K9IhhbI5