Le mistral est de retour, et avec force, dans la cité phocéenne, au point que la municipalité décide de prendre des mesures préventives drastiques. Dans un communiqué de presse envoyé ce mercredi, la mairie de Marseille annonce la fermeture dès 13 heures de l’ensemble des parcs et jardins municipaux de la deuxième ville de France.

Cette décision a été prise « en raison de l’épisode de vent violent annoncé à Marseille », et « vise à protéger les visiteurs ». On ignore à l’heure où ces lignes sont écrites la date et l’heure de réouverture de ces équipements.