Chaque vendredi soir, sur l’aire de covoiturage de Lyon Mermoz, on assiste à un véritable embouteillage entre les nombreux utilisateurs de BlaBlaCar, mais aussi les « Laners ». Cette communauté méconnue profite du concept novateur de covoiturage domicile-travail impulsé en 2018 par l’opérateur de mobilité Ecov. Parmi les différentes lignes déployées en France, Lane est vite devenu « le réseau phare », entre le secteur de Bourgoin-Jallieu (Isère) et la métropole de Lyon, comme l’indique Victoria Cossalter, développeuse de communauté chez Lane.

Le service gratuit compte plus de 7.000 inscrits, dont 3.000 conducteurs et 1.000 passagers habitués à partager une trentaine de kilomètres sur l'A43 pour rejoindre le matin leur bureau à Lyon, à Saint-Priest ou à l’aéroport Saint-Exupéry, et ce depuis neuf communes du Nord-Isère. « Ça m’offre une alternative à la ligne de bus Transisère, qui n’est pas toujours fiable, apprécie Jean-Michel (50 ans). On se rend compte que le concept de Lane fonctionne bien, avec des utilisateurs très réguliers et un dialogue qui se crée plus facilement qu’en bus. »

Le conducteur peut toucher de la part de Lane jusqu’à 9 euros par trajet

En optant définitivement pour Lane, cet Isérois travaillant à la fac de médecine de Laennec (Lyon 8e) pourrait aussi économiser 90 euros d’abonnement de bus par mois. Si les trajets via l’application sont gratuits pour les passagers, ils permettent aux conducteurs de toucher de la part de Lane entre 1 et 9 euros pour chaque voyage en fonction du nombre de passagers. Un encouragement commercial qui peut inciter certains à vouloir réduire leur empreinte carbone, surtout au vu de la hausse sensible du coût de l’essence.

Un panneau lumineux affiche en temps réel sur l'aire de Lyon Mermoz la présence d'utilisateurs souhaitant bénéficier d'un véhicule pour rejoindre leur domicile en Isère. - Jérémy Laugier / 20 Minutes

Entre 6h30 et 9 heures depuis la Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) puis entre 16 et 19 heures à Mermoz, Saint-Priest ou Saint-Exupéry, les « Laners » indiquent simplement sur l’application qu’ils quittent leur travail, sans avoir besoin d’effectuer une réservation au préalable. Tous les conducteurs géolocalisés autour d’une aire de covoiturage reçoivent alors une notification sur leur téléphone, tout comme le panneau lumineux sur place, qui relaie la présence d’un passager en attente d’un véhicule.

« L’esprit de communauté est top »

Comme nous avons pu le constater, le 10 décembre dernier, le temps d’attente moyen est inférieur à 5 minutes, alors que Lane s’engage à fournir à l’utilisateur un trajet en Uber gratuit si celui-ci doit patienter au-delà de 10 minutes. « En ce moment, le matching est tel qu’on n’a quasiment jamais besoin de faire appel à Uber », souligne Victoria Cossalter. Mickaël (42 ans) a ainsi pu se glisser dans la voiture d’une utilisatrice berjallienne, qui a accepté d’effectuer 10 km de détour pour le déposer à Villefontaine.

C’est franchement pratique et je risque de privilégier de plus en plus souvent ce système par rapport au bus. C’est quand même mieux sur de nombreux plans d’être plusieurs dans une voiture que seul dans la sienne, non ? Là, la conductrice ne voulait pas me laisser attendre dans le froid. J’apprécie ce contact avec les gens et l’esprit de communauté est top sur Lane. »

Un public féminin à rassurer

« Le premier moteur n’est ni l’argent, ni l’écologie, mais l’entraide et la convivialité. Certains membres se proposent même parfois des sorties ski ou randonnée », sourit Victoria Cossalter, qui organise des petits-déjeuners et apéros afterwork pour ces « Laners » convaincus. « On se rend compte que la réussite de notre service public partagé dépend des mentalités des territoires, certains étant moins ouverts d’esprit sur le covoiturage que ne l’est l’Isère », poursuit la développeuse de communauté chez Lane. Juste avant le retour à un télétravail généralisé en ce début d’année 2022, Lane se réjouissait ainsi d’avoir retrouvé un taux d’activité comparable à l’avant-coronavirus.

Une utilisatrice de Lane s'apprête à monter dans un véhicule au niveau de l'aire de covoiturage de la Grive, près de Bourgoin-Jallieu (Isère). - Clément Choulot / Lane

Son axe de développement majeur va consister à attirer un public féminin. « Il y a beaucoup plus d’hommes conducteurs et passagers aujourd’hui sur Lane, entre 35 et 55 ans et CSP +, résume Victoria Cossalter. Ça peut s’expliquer par l’appréhension pour une femme d’être seule avec un inconnu. On compte mettre des fonctionnalités en place pour permettre aux passagers de connaître le modèle ou le numéro de la voiture, ce qui sécurisera encore davantage notre système. » Tout en croisant les doigts pour que la cinquième vague de Covid-19 ne s’éternise pas.