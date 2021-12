C’est presque l’été en Alaska. Une température de 19,4 degrés a été répertoriée ce mois de décembre sur l’île de Kodiak, située au sud de l’Alaska, rapporte le HuffPost. Il s’agit d’un record de douceur pour cette période de l’année selon le scientifique Rick Thoman du Centre d’évaluation et de politique climatique de l’Alaska. Habituellement, c’est le froid qui règne dans cet Etat américain.

D’autres températures clémentes ont été répertoriées durant cette période à d’autres endroits du territoire. Dans la communauté de Cold Bay, la température est montée jusqu’à 16,6°C. Dans la ville d’Unalaska, les habitants ont bénéficié d’une température dépassant les 10°C pendant au moins huit jours ce mois-ci. A Noël, il faisait 13,3°C. Un nouveau record pour l’Alaska.

The temperature at the Kodiak Harbor NOAA tide gauge briefly reached into the 60s again on Monday afternoon and as high as 55F early morning Tuesday. In late December. I would not have thought such a thing possible. #akwx H/T @Climatologist49 @KmxtNews pic.twitter.com/ebuTUCfolP