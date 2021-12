C’est le dernier hiver pour boire un coup en terrasse sans être complètement gelé. Dès le printemps, au 31 mars prochain, les systèmes de chauffage en tous genres installées sur les trottoirs seront interdits à Nantes et dans le reste de la France. Une mesure qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2 induites par ces terrasses chauffées. Mais qui ne semble pas vraiment plaire aux patrons de bar, déjà affaiblis par l’épidémie de crise sanitaire, et nombreux à encore utiliser ces engins.

A la tête du Graslin de Folie, en centre-ville de Nantes, Didier Legrand parle même d’une « hérésie ». En cette fin d’après-midi de décembre, il fait environ 6 degrés dehors et sa salle est vide, contrairement à sa terrasse où les clients prennent l’apéro sous de grands parasols chauffants. « Depuis la crise sanitaire, on incite les gens à se voir à l’extérieur, mais où iront les clients quand on supprimera les chauffages ?, interroge le commerçant. L’écologie, c’est évident qu’il faut y penser, mais il y a quand même d’autres grandes industries auxquelles s’attaquer avant de venir tuer les petits commerces. »

Un argument de vente très fort

Non loin de là, chez Salut Marcel, on attend le décret qui devrait prochainement être publié pour préciser les contours de cette interdiction, même si on préférerait surtout que la mesure soit encore reportée d’un an. « Ce n’est pas la priorité du moment, on espère de la souplesse, confie le gérant, Julien Laffeach, qui se dit prêt à investir dans des solutions alternatives pour remplacer les immenses radiateurs branchés près de chaque table dehors. Même si chauffer l’extérieur n’est pas très intelligent, c’est un argument de vente très fort. Il suffit de regarder les tables vides des établissements qui ne le font pas. »

Une terrasse de café en centre-ville de Nantes, en décembre 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

Place du Bouffay, c’est sous des lampes rouges qu’une dizaine de jeunes gens trinquent à la bière. Mais ces étudiants sont unanimes : « C’était du bonus, et tant mieux pour l’environnement si c’est enlevé, lâche Alexane, 22 ans. On ira à l’intérieur ou on mettra un plus gros manteau ». Un avis que partagent évidemment les écologistes nantais, qui ont demandé aux commerçants le mois dernier, via un communiqué de presse, de ranger sans attendre leurs braseros (comme à Lyon), et de mettre des couvertures à disposition.

A Rennes, le coup de froid n’a pas eu lieu

C’est en effet ce qu’il se passe à Rennes quand quelques rares clients, sûrement de passage, demandent encore aux bars et restaurants s’ils ont du chauffage à l’extérieur. Car depuis le 1er janvier 2020 et l’entrée en vigueur de la nouvelle charte des terrasses, la capitale bretonne a été la première ville de France à bannir la pratique. A l’époque, les cafetiers et restaurateurs redoutaient ce changement mais deux ans plus tard, le coup de froid n’a pas eu lieu si l’on en croit Pierre Clolus, patron du restaurant L’Ambassade.

« Tout le monde couinait au début mais on s’est vite rendu compte que cela n’impactait pas l’activité ou alors très peu », souligne cet élu de l’Umih 35, qui a été « choqué » de voir autant de terrasses chauffées lors d’un récent voyage à Barcelone. Dans la rue Saint-Michel, l’un des hauts lieux de la vie nocturne rennaise, le constat semble partagé. « C’était quand même aberrant, observe un serveur d’un bar de nuit. Et en plus ça consommait sévère ! »