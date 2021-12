Amétyst se lance (pour de bon) dans le compostage. A l’origine, lors de sa mise en service en 2008, l’usine de méthanisation de Montpellier devait valoriser la partie organique des déchets domestiques en produisant biogaz (source d’électricité et de chaleur) et compost.

Pour l’électricité et le chauffage, le pari a été réussi puisqu’il fournit une partie de l’électricité consommée par les habitants de la métropole. Le procédé permet aussi de chauffer les 2.000 logements du quartier des Grisettes et de la clinique Saint-Roch toute proche. « Amétyst permet de diviser par deux la part des déchets destinés à l’incinération ou à l’enfouissement », explique la mairie.

35.000 t de déchets alimentaires pourraient être traités chaque année

Le compost, en revanche, de très mauvaise qualité, s’était avéré inexploitable. A tel point que la ville se fournissait en compost, pour ses espaces verts, chez les voisins du syndicat Centre Hérault. Mais depuis le début d’année, une « ligne verte », dixit François Vasquez (vice-président de la métropole en charge des déchets) recycle les biodéchets correctement triés à la source, par les habitants. « 1.500 t de compost ont été produits à partir de 1.900 t de biodéchets ».

Juste une première pierre. 35.000 t de déchets alimentaires et 25.000 t de déchets verts sont jetés annuellement dans le bac gris par les habitants de la métropole et pourraient être transformés en compost. L’objectif (ambitieux) de la majorité municipale est d’arriver en cours de mandature à produire zéro déchet. Un geste environnemental et un geste financier : depuis 2019, avec la fermeture du troisième casier de Castries, la métropole exporte ses déchets pour un coût annuel de 11 millions d’euros.

Sensibilisation, motivation… et punition

« La qualité du tri déterminera le succès de cette mobilisation. Nous mènerons de très nombreuses actions de sensibilisation. Plus le biodéchet produit par les habitants sera de qualité, meilleur est le compost », résume le maire (PS) Michaël Delafosse. « Nous présenterons en mars, avril, la feuille de route de la métropole sur la stratégie zéro déchet ».

Cette politique fera la part belle à la sensibilisation. « Je dis aux habitants de la métropole, ressortez vos bacs orange », s’exclame François Vasquez. Elle comportera également un volet répression pour les habitants continuant à produire des déchets en proportion trop importante.