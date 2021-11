Les paroles et les actes. Scrutés par le monde entier, les dirigeants rassemblés à Glasgow se sont engagés sur un certain nombre de promesses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. Mais tous n’ont pas montré l’exemple. C’est ce que dénonce Greta Thunberg, ciblant le Premier ministre britannique.

Venu directement à Glasgow depuis de la réunion du G20 à Rome fin octobre, Boris Johnson avait rallié l’Ecosse – où s’est tenue jusqu’au 12 novembre la conférence mondiale sur le climat – à bord d’un avion affrété par le gouvernement britannique. Il a également pris cet avion pour rentrer à Londres, moyen de transport bien plus polluant que le train. Le dirigeant conservateur utilisera ensuite ce dernier transport pour retourner à la conférence.

Un trajet de cinq heures en train

Glasgow, ville la plus peuplée d’Ecosse, est à une grosse heure d’avion de la capitale britannique, tandis que le trajet peut prendre plus de cinq heures en train. Qu’importe, « cela n’envoie pas le bon message », a dénoncé Greta Thunberg, qui a voyagé en train depuis Stockholm pour assister à la COP26.

« La crise climatique n’est évidemment pas causée par les jets privés, mais il est un peu hypocrite que des dirigeants mondiaux qui vivent très près, par exemple Boris Johnson, soient arrivés à Glasgow en jet privé alors qu’ils tentent de résoudre la crise climatique », fustige-t-elle. L’activiste suédoise participe ce vendredi à sa première grève de l’école pour le climat dans la capitale suédoise depuis la fin de la conférence le week-end dernier.

Une conférence résumée à du « bla, bla, bla »

Adopté dimanche à l’issue de deux semaines de négociations laborieuses par les 200 pays de la COP26, le « Pacte de Glasgow pour le climat » vise à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, sans assurer de le contenir à 1,5 °C ni répondre aux demandes d’aide des pays pauvres.

Après la conclusion de cet accord, Greta Thunberg avait déjà déploré que la conférence se soit résumée à du « bla, bla, bla », reprenant des accusations qu’elle avait adressées aux dirigeants du monde. « Je trouve étrange que certaines personnes considèrent cela comme une victoire, car quelles normes cela établit-il pour les futures COP ? Comment pouvons-nous tirer des leçons de cette conférence si nous n’admettons pas qu’il s’agit en fait d’un échec », avait-elle critiqué.