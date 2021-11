Carrefour arrête la distribution de ses catalogues papiers à Paris et Lyon

Fini le prospectus qui traîne sur la table de la cuisine. Carrefour a décidé de « stopper la distribution non adressée de ses catalogues à Paris (75) et à Lyon-Villeurbanne (69) », indique le groupe dans un communiqué. Cet arrêt interviendra à partir du 17 janvier prochain. Cette décision tombe après un test dans les « hypermarchés de Lille et de Soyaux (Charente) depuis juin, ainsi que dans les Market de Lons-le-Saunier (Jura) et de Rognac (Bouches-du-Rhône) depuis août ». Carrefour justifie cette mesure pour lutter « contre le gaspillage du papier » avec un « potentiel d’économie de près de 1.000 tonnes de papier sur une année ».

Avant le 17 janvier, les clients de Carrefour ont la possibilité « d’indiquer à l’enseigne en se rendant sur la plateforme carrefour.fr/defi-catalogue comment ils souhaitent recevoir leur catalogue (par courriel, SMS, Whatsapp) ». Il sera également possible de recevoir le catalogue papier en renseignant son adresse postale. A terme, indique Elodie Perthuisot, directrice e-commerce, data, et transformation digitale, Carrefour prévoit de déployer « progressivement ce dispositif sur l’ensemble du territoire national ».