Après la conclusion d’un accord samedi à la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni), la militante suédoise Greta Thunberg a déploré que la conférence se soit résumée à du « bla, bla, bla ». « Le vrai travail continue en dehors de ces salles. Et nous n’abandonnerons jamais, jamais », a déclaré sur Twitter la figure emblématique du mouvement Fridays for Future, à l’issue de la conférence mondiale sur le climat.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR