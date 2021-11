Ils ont remporté ce samedi un prestigieux prix mondial pour leur engagement contre la pollution due aux déchets ménagers à New Delhi. Vihaan et Nav Agarwal, 17 et 14 ans, sont les lauréats du Prix international de la Paix des Enfants 2021 pour avoir développé un système qui permet de séparer les déchets recyclables et d’organiser le ramassage des ordures dans des milliers de foyers.

La fondation néerlandaise KidsRights, organisatrice de l’événement, a loué leur « courage et engagement à lutter contre la pollution » à New Delhi, ville la plus polluée au monde. Quant aux deux jeunes frangins, ils en ont profité pour exhorter les dirigeants de la planète à agir contre le changement climatique : « Notre message serait que vous devez agir. Tant d’enfants dans le monde agissent », a déclaré Vihaan, interrogé sur ce qu’il dirait aux leaders mondiaux lors de la conférence sur le climat COP26. « Un autre message serait "Ne vous mettez pas sur notre chemin" », a-t-il ajouté lors d’une interview par visioconférence.

« Nos déchets ne devraient pas aller là-bas, nos déchets ne devraient pas alimenter ce feu »,

« A tous les jeunes qui peut-être regardent ceci et qui lisent ceci, vous ne devriez jamais craindre le changement climatique, abonde Nav. Parfois, c’est accablant, mais vous n’avez qu’à faire un pas, et quand vous le faites, c’est tout simplement incroyable la quantité de changement que vous pouvez réellement créer en tant que personne ».

L’idée de leur initiative, « One Step Greener », leur est venue après l’effondrement de la décharge de Ghazipur en 2017, qui a tué deux personnes et encore augmenté la pollution. Un tiers de la pollution de l’air à New Delhi est causé par la combustion des déchets dans les sites d’enfouissement. « Nos déchets ne devraient pas aller là-bas, nos déchets ne devraient pas alimenter ce feu », explique Vihaan.

Ils succèdent notamment à Greta Thunberg et à Malala Yousafzai

Les frères ont commencé chez eux, séparant les matières recyclables des autres déchets, et créé ensuite un groupe WhatsApp dans leur quartier pour rallier plusieurs foyers. L’aventure a commencé par 15 foyers en 2018, ils ont alors 14 et 11 ans. Aujourd’hui, 1.500 foyers sont impliqués, ainsi que des bureaux et des écoles. « C’est une chose de prêcher, mais c’en est une autre d’apporter une solution et c’est ce que nous essayons de faire », déclare Vihaan.

L’initiative des garçons, qui opère à New Delhi et dans une ville voisine, pourrait prochainement être développée à Calcutta (nord-est de l’Inde) et suscite un intérêt international.

Vihaan et Nav ont reçu le prix lors d’une cérémonie à La Haye (Pays-Bas), un « incroyable honneur » pour eux. Ils succèdent notamment à l’écologiste suédoise Greta Thunberg et à Malala Yousafzai, militante pakistanaise de l’éducation, anciennes lauréates du prix. Il récompense chaque année depuis 2005 un mineur pour son engagement pour les droits des enfants.