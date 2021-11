Elles se sont demandé comment elles pouvaient « aller plus loin ». Œuvrer à leur façon pour préserver la planète, déjà fortement éprouvée. Roxane Sutet et Amélie Rivoire, qui ont fondé en 2017 la marque lyonnaise de vêtements de sport féminins Les Poulettes Fitness , viennent de lancer une nouvelle collection. Une gamme de 4.000 pièces entièrement réalisées à partir des déchets récupérés dans les océans. « Des filets de pêche », précise en souriant Roxane Sutet.

« Nous avons toujours souhaité proposer des vêtements écoresponsables mais jusqu’à présent, nous avions jamais pu aller au bout de la démarche, poursuit-elle. A chacune de nos tentatives, nous perdions le côté "seconde peau" des vêtements. » Les deux Lyonnaises ont longtemps cherché « le tissu rêvé » qui pourrait permettre à leurs articles d’être à la fois « techniques » et « confortables ». « On voulait vraiment préserver cet aspect "seconde peau" tout en ayant une matière respirante, compressive et qui sèche rapidement », insiste Roxane. Pas une mince affaire, en somme.

86 tonnes de déchets ainsi recyclées

A force prospecter, les deux jeunes femmes finissent par découvrir l’éconyl, une fibre de nylon fabriquée à partir de différents déchets marins : des bouteilles en plastique ou des filets de pêche abandonnés. « Ils sont broyés puis fondus pour être transformés en fibre de nylon, explique Roxane. Cela nous a séduites car ce procédé privilégie le recyclage à l’incinération des déchets. Il permet surtout de préserver les animaux marins et leurs habitats naturels. »

Derrière les 4.000 débardeurs, leggings ou brassières estampillés Poulettes Fitness, « 86 tonnes de déchets recyclés », se félicite la cofondatrice de la marque, précisant que la confection des pièces se déroule en France, dans des usines de Cholet. La hausse du coût de fabrication, n’a « aucune répercussion sur les prix de vente », assure-t-elle, ajoutant qu’au mois de janvier, les vêtements seront proposés dans les rayons des Galeries Lafayette. Une belle visibilité.