A la COP26 de Glasgow

Le lobby des énergies fossiles est-il mieux représenté que n’importe quel pays à la COP26 de Glasgow ? C’est à cette conclusion qu’arrive l’ONG Global Vitesses, qui a épluché la liste des participants publiée par l’ONU au début de la COP26, rapporte la BBC.​

Pour rappel, plus 40.000 personnes sont accréditées. Parmi elles, le Global Vitesses compte des représentants de plus de 100 entreprises de combustibles, mais aussi de trente associations professionnelles de la filière fossiles, calcule Global Vitesses.

L’un d’elles est l’Association internationale pour les droits d’échange d’émissions (IETA), qui compte 103 délégués, dont trois venus de la compagnie pétrolière britannique BP, indique l’ONG. Pour Global Vitesses, l’IETA serait soutenue par de nombreuses grandes compagnies pétrolières pour pousser la compensation carbone et l’échange des quotas carbone, qu’elles voient comme un moyen de continuer à extraire du pétrole et du gaz *. Enfin, le Global Vitesses compte aussi des lobbyistes des énergies fossiles dans les délégations officielles de certains Etats. Dans ceux de vingt-sept Etats précisément, dont le Canada et la Russie.

Up at #COP26Glasgow I keep hearing from representatives of less powerful countries who are most affected by climate change they just cant get their voices heard.



Look who can: the fossil fuel lobby. pic.twitter.com/CN7r6PVByM