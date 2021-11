Attac, Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion, L214, Oxfam, ATD Quart Monde, mais aussi les syndicats Solidaires et la CGT. Plus un paquet de manifestants non encartés. Cela faisait du monde devant l’ Hôtel de Ville de Paris ce samedi, pour « mettre la pression sur les gouvernements et pour passer à l’action sans attendre les décideurs », selon les organisateurs.

Des portraits géants de plusieurs dirigeants, Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Xi Jinping ou encore Jair Bolsonaro ont été déployés, de même qu’une banderole « Inactifs à la COP26, mourant.e.s en 2050 » qui a ensuite été accrochée aux anneaux olympiques dressés devant l’Hôtel de Ville, alors que Paris doit accueillir les Jeux olympiques en 2024.

Les manifestants, certains venus en famille, ont ensuite sonné « l’alarme climatique » à coups de sifflets et de cris, portés par les percussions d’une batucada. Des pancartes clamaient « pas de nature, pas de futur », « justice climatique, justice sociale, tout est lié », « la COP26 lave plus vert » pour dénoncer le greenwashing ou plus sobrement un simple « SOS ».

Plusieurs personnalités se sont succédé à la tribune, comme le climatologue Jean-Baptiste Sallée ou Jean-Francois Julliard de Greenpeace, pour alerter sur la « responsabilité historique » de la génération au pouvoir de prendre des décisions permettant de lutter efficacement contre le changement climatique. D’autres manifestations sont prévues samedi à travers la France et dans d’autres pays, avec en point culminant un défilé à Glasgow, où se déroule la COP26 jusqu’au 12 novembre.