L’égérie du mouvement des jeunes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg a qualifié la conférence climat de Glasgow d'« échec » devant des milliers de jeunes venus manifester dans cette ville écossaise pour appeler à l’action contre le dérèglement climatique qui menace leur génération et les suivantes.

« Ce n’est pas un secret que la COP26 est un échec », a-t-elle lancé à plusieurs milliers d’enfants, adolescents et jeunes adultes, en qualifiant la conférence de « célébration du "business as usual" et du blabla ». « Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership », a-t-elle poursuivi en désignant la foule.

Dézinguage en règle

« Nos rois sont nus (…) L’Histoire les jugera sévèrement », a-t-elle dit à propos des leaders rassemblés pour la COP, les accusant une fois de plus d’inaction et évoquant à nouveau un « festival de greenwashing ». Une deuxième journée de manifestations est prévue samedi à Glasgow, à l’issue de la première de deux semaines de COP26, pour crier l’urgence climatique face aux effets dévastateurs à travers la planète de la hausse des températures due aux émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines.

Les habitants, penchés à leur fenêtre ou alignés le long des rues du vieux centre-ville bordées d’immeubles de grès ocre ou rose observaient la marche parsemée de bannière affichant « Pas de planète B » et scandant « Si ce n’est pas maintenant, alors ce sera quand ? ». Dans la foule conduite par le mouvement mondial Fridays for Futurese et parmi les orateurs se trouvait aussi la militante ougandaise Vanessa Nakate.

Un réchauffement à + 2,7 °C ?

Beth Donaldson, une Ecossaise de 16 ans est venue avec des amis pour dire que non loin de là, enfermés dans l’immense centre de conférences, ce sont des adultes, au sein de délégations de près de 200 pays, qui décident de l’avenir de ses contemporains. « Nous voyons à la télé tous ces dirigeants politiques dire qu’ils vont agir mais nous ne savons jamais quel genre d’actions ils vont entreprendre. Ce n’est pas vraiment de leur avenir qu’il est question mais du nôtre », a-t-elle lancé.

L’accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C, si possible +1,5°C, pour éviter les pires impacts du dérèglement climatique, qui provoquent déjà des ravages à travers la planète. Chaque dixième de degré supplémentaire entraîne son lot de conséquences. Mais, selon les dernières estimations de l’ONU, le monde se dirige vers un réchauffement « catastrophique » de +2,7°C.