Des photos qui ont toujours cet effet « waouh »… A quelques jours de son retour sur Terre, l’astronaute français Thomas Pesquet a publié ce vendredi sur les réseaux une (nouvelle) magnifique photo prise depuis la station spatiale internationale.

Cette fois-ci, c'est la façade atlantique qui a eu les honneurs de l’astronaute/photographe. Avec une image particulièrement étonnante, puisque l’on voit des côtes habillées de couleur jaune/marron, notamment l’estuaire de la Gironde jusqu'à Bordeaux.

« La façade ouest de la France, de Bordeaux à Vannes. La couleur très jaune est surprenante, et surtout on dirait que les côtes sont en train de fondre dans l’océan Atlantique », commente Thomas Pesquet. Cette couleur est certainement due, en partie, aux sédiments et aux boues charriés par les cours d’eau et les fleuves, se déversant dans l’océan.