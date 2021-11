Après le rapport catastrophé du GIEC cet été, la COP26 qui se déroule en ce moment à Glasgow fait office de douloureuse piqûre de rappel. Notre maison brûle, comme dirait Chirac, et la température du four est bien partie pour augmenter de 2,7 degrés par rapport à l’ère pré-industrielle.

Sous les grands discours, les traités interminables – même pas signés par les plus grands pollueurs comme la Chine ou les Etats-Unis – sont bien peu contraignants. Pire, les émissions de carbone sont déjà revenues au niveau pré-Covid. Alors, comment atteindre l’objectif d’un réchauffement limité à 1,5 °C ? 20 Minutes est allé chercher trois propositions concrètes à mettre en œuvre rapidement.

Adopter des objectifs contraignants de rénovation de bâtiments

En France, le logement pèse environ un quart des émissions de CO2, « principalement à cause du chauffage », souligne Fanny Petitbon, responsable climat de l’ONG Care. La précarité énergétique touche encore 3,5 millions de ménages, que le dispositif MaPrimeRénov' a peu touchés. Seules 190.000 demandes ont été déposées en 2020. Deux freins sont identifiés : il ne concerne que les propriétaires, laissant dépendre les locataires du bon vouloir de leur bailleur, et les travaux ne portent souvent que sur un aspect de l’isolation, comme la mise en place de fenêtres à double vitrage.

« Il faut aller vers du contraignant et rénover massivement les bâtiments », estime Clément Sénéchal, chargé de campagne climat chez Greenpeace. Le militant défend un Etat interventionniste, qui doit « soutenir l’investissement de départ », mais minimise le coût de l’opération à terme. « Aller vers la sobriété énergétique, c’est aussi être moins impacté financièrement par la consommation d’énergie », résume-t-il.

Changer de paradigme sur les transports

C’est le secteur le plus polluant en France : « 31 % des émissions viennent des transports », calcule Fanny Petitbon. Les leviers sont donc nombreux sur ce terrain. Sur la fin de la vente de véhicules fonctionnant à l’énergie fossile, l’Europe a posé la date de 2035 comme balise. « Mais la France pousse vers 2040, alors qu’il faudrait arrêter dès 2030 ». Et pour libérer la route des camions, elle propose « d’investir 3 milliards par an sur la prochaine décennie pour développer le fret ferroviaire, avec de nouvelles lignes et de nouveaux trains ».

« Il faut faire décroître le trafic aérien », soutien pour sa part Clément Sénéchal. Greenpeace propose de « supprimer les lignes aériennes qui ont une alternative en train en moins de 6h ». La Convention citoyenne pour le climat avait placé le curseur au même niveau, finalement retoqué par le gouvernement au profit des alternatives « en 2h30 », ce qui ne représente quasiment aucune liaison.

Et vu le nombre de participants qui sont arrivés à Glasgow en jet privé, pas sûr que l’argument fasse mouche. Clément Sénéchal propose justement de « révolutionner les représentations culturelles », en supprimant les publicités faisant la part belle aux SUV ou aux croisières, qui « valorisent une consommation climaticide ».

Diviser par deux le cheptel français

Produire un kilo de viande de porc coûte celle de 4kg en équivalent CO2. C’est certes bien moins qui le bœuf, mais 10 fois plus polluant que de produire un kilo de blé. Voilà pour le vertige au moment de faire vos courses. « Il faut diviser par deux le nombre d’animaux d’élevage », estime Fanny Petitbon. Un constat partagé par Clément Sénéchal, qui pousse pour une large introduction des repas végétariens dans la restauration collective.

Bouleversement pour les agriculteurs français ? Certes, mais l’agriculture industrielle actuelle « n’est pas un modèle qui leur permet de vivre correctement », rappelle-t-il. Comme lui, Fanny Petitbon veut « sortir de la dépendance aux pesticides de synthèse, développer une agriculture biologique » qui met en avant les circuits courts et permet de mieux rémunérer ses acteurs.

Et pour financer tout ça ?

Ces mesures nécessitent un investissement de départ, et de redéployer des employés vers de nouveaux métiers. Mais le financement est facilement identifié par les deux militants. « Il y a 15 milliards d’euros dans des niches fiscales ou des subventions qui servent à développer des activités climaticides », pointe Clément Sénéchal. Même somme trouvée par Fanny Petitbon dans le financement de projets fossiles à l’étranger, à rediriger vers les énergies renouvelables. 19 pays viennent de s’accorder sur la fin de ce type de financement dès 2022… mais pas la France.