« Avec ses promesses sans précédent, nous aurons une chance de mettre fin à la longue histoire de l’humanité en tant que conquérante de la nature, pour en devenir la gardienne ». Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a semble-t-il souhaité donner le ton, le 31 octobre, en ouverture de la COP26, à Glasgow, en Ecosse.

Ce samedi, la huitième journée d’échanges doit porter sur la préservation de la biodiversité, et 45 Etats, dont le Royaume Uni, devraient confirmer, à cette occasion, leur engagement à prendre des mesures concrètes et à investir d’urgence pour protéger la nature. Car, si plusieurs pays dans le monde défrichent depuis un peu plus d’une dizaine d’années la question juridique pour protéger les écosystèmes, les atteintes à la nature se poursuivent inexorablement.

« On voit que l’action en justice est parfois entravée »

En France, depuis quelques années, le terme d’écocide s’invite régulièrement dans l’espace politique. Et jusque dans l’Hémicycle. Sans pour autant réussir à gagner les faveurs des parlementaires. Alors, inspirée de pays précurseurs, une idée fait son chemin parmi les défenseurs et activistes écologistes : et si, pour sauver la nature, il fallait l’élever au rang de personne, et passer d’un objet d’appropriation par l’homme, à un sujet de droit ? « On a déjà, en France et en Europe, un appareil législatif très conséquent pour défendre les écosystèmes. Mais qui ne reconnaît pas aux entités naturelles des droits et des intérêts, comme c’est pourtant le cas pour les hommes et les entreprises », explique l’écrivain Camille de Toledo.

En 2019, l’essayiste et docteur en littérature a travaillé sur la question de la personnalité juridique des entités naturelles, à travers une série d’auditions fictives autour de la Loire. Le but ? La reconnaissance d’une personnalité juridique du fleuve. « On voit que l’action en justice est parfois entravée. Et les associations de défense environnementale ne vont pouvoir défendre qu’une infime partie d’un écosystème. Alors qu’en donnant des droits et la personnalité juridique à des écosystèmes, on permet à la nature de se défendre contre des Etats qui n’ont pas été de bons gardiens, assure-t-il. On rééquilibre ainsi juridiquement, politiquement et pathologiquement le monde ».

Une tentative avortée en 1990

Elever les éléments de la nature au rang de personne serait-il finalement plus efficace qu’une reconnaissance globale des droits de la nature ? De l’autre côté de l’Atlantique, le pas a déjà été franchi depuis plus de dix ans. En 2008, l’Equateur est le premier pays à avoir intégré les droits de la nature dans sa Constitution. Tandis que, dans le Pacifique, le Parlement néo-zélandais a accordé au fleuve Whanganui le statut d’entité vivante en 2017. Grâce à cette avancée juridique, des mesures pour dépolluer le fleuve et limiter les activités touristiques, agricoles et industrielles ont pu être mises en place.

Une première tentative de reconnaissance des droits de la nature avait été initiée, en France, par Michel Serres et son Contrat naturel, publié en 1990, qui proposait d’élever la nature « au rang de sujet de droit ». Mais de vives critiques s’étaient alors élevées, arguant l’impossibilité de donner des droits à des objets, la nature étant considérée comme telle dans le droit français. Et reprochant au philosophe de vouloir asservir l’homme à la nature et de jouer le jeu de la deep ecology.

Mais tout n’est pas perdu. Le Tavignanu, deuxième plus grand fleuve de Corse, menacé par un projet d’enfouissement de déchets ménagers et amiantés, s’est vu doté, en juillet dernier, d'une déclaration des droits. Une première en France. « Si on suit l’histoire, la Nouvelle-Zélande a donné le droit de vote aux femmes à la fin du XIXe siècle. Il a ensuite fallu attendre plus de cinquante ans pour avoir la même chose en France. Donc en ce qui concerne les droits de la nature, il faudra peut-être encore cinquante ans pour que ça arrive chez nous. Mais ça serait un peu triste », reconnaît Camille de Toledo.