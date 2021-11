Le Royaume-Uni, qui accueille en ce moment la COP26 à Glasgow, a annoncé mardi son ambition de décarboner la finance britannique. Les exigences pesant sur le secteur seront renforcées d’ici à 2023, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Londres veut exiger des institutions financières et des entreprises cotées qu’elles « publient des plans de transition » détaillés. De nouveaux standards d’évaluation seront élaborés pour éviter le « greenwashing ». Le gouvernement s’appuiera sur un groupe de travail « composé de dirigeants, des universitaires, des régulateurs et de groupes issus de la société civile », indique le ministère des Finances.

We warmly welcome @RishiSunak's announcement at @COP26 for the UK to be the world’s first net zero aligned financial centre.



This is good news for the planet & for reinforcing the UK’s place as a leading green finance centre.



My full reaction 👇https://t.co/EC3u0DBo0i