L’Inde s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2070, a annoncé ce lundi à Glasgow le Premier ministre indien, Narendra Modi. « D’ici à 2070, l’Inde atteindra l’objectif de zéro émissions nettes » de carbone, a-t-il dit dans un discours prononcé au lendemain de l’ouverture de la conférence mondiale sur le climat COP26 organisée au Royaume-Uni.

L’annonce de nouveaux objectifs climatiques de l’Inde, quatrième émetteur au monde de gaz à effet de serre derrière la Chine, les Etats-Unis et l’Union européenne, était très attendue. Et le Premier ministre a précisé d’autres objectifs visant à lutter contre le réchauffement climatique. L’Inde accroîtra ainsi d’ici à 2030 « ses capacités énergétiques non fossiles » de 50 GigaWatts à 500 GW, et elle assurera d’ici la même année 50 % de ses besoins en énergie par des sources renouvelables.

India’s Panchamrut that will power our fight against climate change. pic.twitter.com/H6kV7IlCd4 — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2021

Réduire les émissions du réseau ferroviaire de 60 millions de tonnes par an

« D’ici à 2030, l’Inde réduira l’intensité carbone de son économie de 45 % », a également déclaré Narendra Modi, accroissant ainsi de 10 points de pourcentage ses promesses initiales de réduction de ses émissions de CO2 rapportées au PIB, par rapport à 2005. Dans le domaine des transports, le Premier ministre indien a donné en exemple un chiffre : « Chaque année, plus de passagers que ne compte la population mondiale utilisent le réseau ferroviaire indien. Cet immense système ferroviaire s’est fixé comme objectif de devenir neutre en carbone d’ici à 2030, une initiative qui réduira les émissions de 60 millions de tonnes par an. »

Le programme « Ampoule LED » du pays réduit de 40 millions de tonnes les émissions annuelles, a-t-il par ailleurs indiqué. L’accord de Paris au terme de la COP21 en 2015 évoquait l’objectif d'« équilibre » entre émissions et absorption des gaz à effet de serre « au cours de la deuxième moitié du siècle ». Sous la pression de l’ONU, de plus en plus de pays s’engagent pour cette neutralité carbone, la plupart pour 2050, quelques-uns pour 2060 ou 2045.