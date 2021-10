« L’accord de Paris pour le climat est accepté ! » C’était il y a six ans, lors de la COP21 à Paris. Laurent Fabius avait alors frappé de son marteau l’approbation historique d’un accord sur le climat jusqu’alors inédit. Mais, tandis que s’ouvre ce dimanche, la 26e Conférence des parties (COP) à Glasgow, en Ecosse, le bilan carbone des 197 Etats engagés à limiter leurs émissions, s’annonce en demi-teinte. Pourtant, lors de son institution en 1992 au Sommet de la Terre à Rio, la Conférence des parties sur le climat, et sa petite soeur portée sur la biodiversité, semblait prometteuse.

Lieu de négociations politiques, les COP sont surtout l’occasion pour les pays du monde entier d’échanger sur les risques liés au changement climatique, et de s’engager vers plus de sobriété, en se fixant des objectifs ambitieux. Retour sur les COP qui ont marqué ces 26 ans de politique climatique mondiale.

Une première COP entre querelles et divisions

L’Allemagne est le premier pays à accueillir, en 1995, les représentants des dirigeants des pays signataires, pour une première COP alors appelée « Conférence sur le climat ». A l’époque, les pays industrialisés sont pointés du doigt par les pays en voie de développement, qui payent déjà très cher le prix du réchauffement climatique. Résultat : impossible de trouver un consensus sur un engagement commun à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les 120 pays présents prennent néanmoins acte de la gravité du réchauffement climatique. Une première.

La déception d’une COP3 prometteuse

Deux ans plus tard, la troisième Conférence des parties se déroule à Kyoto, au Japon. La rédaction d’un protocole est alors engagée. Et pour la première fois, des chiffres sont avancés. Les pays industrialisés s’engagent, en signant le protocole de Kyoto, à réduire leurs émissions de 5,2 % du total des gaz à effet de serre par rapport à 1990, sur les quinze prochaines années.

Contraignant ? Hélas, signer n’est pas ratifier. Pour que le document élaboré par les parties puisse entrer en vigueur, il doit être ratifié par 55 pays. Un chiffre qui ne sera atteint qu’en… 2002 ! Mais sans les deux pays alors les plus émetteurs de gaz à effet de serre au monde, la Chine et les Etats-Unis, qui refusent de le ratifier.

La COP21 et son accord historique

Jusqu’en 2015, les COP qui se succèdent n’aboutissent qu’à des prolongements, plus ou moins engageants, du protocole de Kyoto si peu contraignant. Alors, lorsque s’ouvre la COP21 à Paris, tous les espoirs semblent permis.

Entre 1992 et 2015, les émissions de gaz à effet de serre mondiales ont augmenté de plus de 50%, selon le ministère de la transition écologique. Et certains pays, en voie de développement dans les années 1990, ont vu grimper en flèche leurs empreinte carbone. C’est donc dans l’urgence que les 150 chefs d’Etat présents décident de prendre une nouvelle fois la plume pour rédiger un document cette fois plus contraignant. Dis jours plus tard, au terme de discussions vives et animées, un consensus est finalement trouvé.

Le 12 décembre 2015, Laurent Fabius entérine l'accord de Paris, qui enjoint la communauté internationale à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. Et oblige les pays signataires à publier leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le coup de marteau est donné sous les applaudissements des acteurs de ce moment qui reste, encore aujourd’hui, historique.