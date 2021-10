Un chariot, un tapis, une chaise, une échelle, des pieds de parasols, des pagaies, un Velomagg, une carcasse d’imprimante ou des emballages alimentaires en tout genre… La pêche fut bonne, mercredi matin, à Montpellier (Hérault), pour les bénévoles de Greenpeace. Epaulée par d’autres associations environnementales du coin, l’antenne locale de l’ONG s’est lancée, avec des kayakistes et des plongeurs, dans une dépollution du Lez, le cours d’eau qui traverse la ville.

Lors de l'opération de dépollution du Lez, ce mercredi, à Montpellier - N. Bonzom / Maxele Presse

« Vous allez nettoyer le Lez ? Ça risque d’être très, très long ! », sourit un jeune VTTiste, habitué lors de ses balades à voir des immondices flotter sur le lit du fleuve. A Montpellier, le problème n’est pas nouveau : oui, le Lez est sale, chargé de déchets, du simple sac-poubelle que l’on ne met pas dans un container et qui finit par s’envoler, aux encombrants que des habitants indélicats balancent directement à l’eau.

Filtrages, pièges à déchets et barrages flottants

Ils sont, malheureusement, charriés par le fleuve, jusqu’à la mer : 12 % des déchets retrouvés dans les océans proviennent des rivières, déplore Greenpeace. « Les cours d’eau servent d’autoroutes à tous les déchets que l’on trouve dans la ville, tout ce qui n’a pas été mis à la poubelle, qui se déplacent avec le vent ou le ruissellement des eaux de pluie », explique Laure Lesne, référente Océan chez Greenpeace à Montpellier.

Pour éviter cette pollution, il y a des moyens, assure l’ONG. D’abord, la prévention, auprès des habitants, avec des campagnes de communication et la mise en place des plaques dissuasives, « La mer commence ici », sur les berges et les bouches d’égouts. Mais pas seulement. « Il existe aussi des systèmes assez simples, qui pourraient être mis en place, comme des filtrages, des pièges à déchets, des barrages flottants, poursuit Laura Lesne. Nous sommes en train d’étudier la question. Car, avec la problématique des crues, on ne peut pas installer n’importe quoi, n’importe comment. »

Lors de l'opération de dépollution du Lez, ce mercredi, à Montpellier - N. Bonzom / Maxele Presse

« Le nettoyage des cours d’eau ne peut pas être la seule solution »

Une pétition, « Stop Pollution du Lez », lancée par Greenpeace, a déjà réuni quelque 2.100 signataires. Elle implore la métropole de Montpellier d’agir, pour freiner la pollution du Lez. Sollicitée par 20 Minutes, la collectivité a détaillé les dispositifs déjà en place pour nettoyer les cours d’eau. Les plans d’eau du Pirée, de Richter et de l’hôtel de ville, la Lironde au parc Charpak, le Verdanson, la Mosson et le Rieutor sont régulièrement nettoyés, indiquent les services de la métropole. Par ailleurs, un barrage flottant anti-déchets a été installé sur le Lez, sous le pont Zuccarelli. La métropole étudie la possibilité de mettre en place un « barrage à bulles », avec un « dispositif de ramassage des déchets automatisé » en aval du seuil mobile du moulin de l’Evêque. Enfin, des filets anti-déchets pourraient être installés sur des exutoires pluviaux.

Il est à noter que Greenpeace et la métropole semblent partager le même point de vue, quant aux solutions à mettre en place. « Le nettoyage des cours d’eau ne peut pas être la seule solution pour lutter contre les déchets. Bien qu’il existe des incivilités directes dans les cours d’eau, la très grande majorité des déchets proviennent de l’espace public et des réseaux d’assainissement », explique la métropole de Montpellier. Les solutions, poursuit la collectivité, sont à trouver « en amont, dans les politiques de production et de gestion des déchets ainsi que dans la gestion de l’espace public ».