Les platanes tombent les uns après les autres, depuis le début de la semaine, sur le boulevard Henri-IV, à Montpellier (Hérault). La commune a été contrainte d’en abattre une vingtaine, en raison de la détection du chancre coloré, sur l’un d’eux. « Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais c’est obligatoire », déplore Stéphane Jouault (EELV), l’adjoint au maire en charge de la biodiversité.

Cette maladie, qui provoque le dépérissement irrémédiable des platanes, se propage très rapidement d’arbre en arbre, et aucun antidote n’existe. Sur le Canal du Midi, elle avait entraîné l’abattage de plus de la moitié des platanes. Pour éviter sa prolifération, il n’y a qu’une solution : couper les arbres, dans un rayon de 35 à 50 mètres du sujet touché. Sinon, le risque, c’est que le chancre coloré, qui se transmet, notamment, par les racines, ne se propage à vitesse grand V sur la ville. « Le système racinal de ces arbres est en réalité un seul et même système, explique Rodolphe Majurel, l’écologue mandaté pour ce chantier. Lorsque les racines se croisent, elles se soudent. »

Préserver les chauves-souris

Pour remplacer ces platanes, de nouveaux arbres vont être plantés. « De nouvelles essences, car nous ne pouvons pas planter de platanes pendant dix ans, une fois qu’il y a eu un cas de chancre coloré, reprend Stéphane Jouault. L’idée, c’est de diversifier les essences, pour disposer d’un alignement plus résilient, en cas de maladie. » Les platanes abattus seront remplacés par des ormes et des chênes-lièges de Corée.

Mais l’abattage des arbres est particulièrement délicat : il faut notamment s’assurer de son impact sur la faune. Car ces arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut abritent, pour certains, plusieurs espèces de chauves-souris. « Sur ce site, six peuvent éventuellement se trouver dans des cavités, explique Rodolphe Majurel. Nous avons placé sur les cavités des manchons de chaussettes, des morceaux de tissus, qui permettent aux chauves-souris de sortir, mais pas de rentrer. » Et chaque morceau d’arbre abattu est contrôlé visuellement, pour s’assurer qu’il n’y a pas de petit animal à l’intérieur. « En cas de suspicion, le morceau est laissé à part, au calme, pendant 48 heures, histoire que les animaux puissent partir », explique Pauline Lambrey, cheffe du service des jardins et des espaces naturels de la commune.

On ne sait pas comment le chancre coloré est arrivé sur cet axe, traversé par le tramway. Peut-être une blessure, sur l’écorce. « Cela peut être un véhicule qui a heurté un platane infecté à 200 km d’ici, et qui heurte un platane ici, et infecte l’arbre », note Stéphane Jouault. Ou même un oiseau, en chipant un morceau d’écorce touchée par le chancre pour fabriquer son nid. A Montpellier, un autre site pourrait être touché par le chancre coloré : le parc Tastavin. Des études sont en cours, pour tenter de confirmer s’il s’agit, ou non, de la maladie. Si c’est le cas, il faudra, là aussi, abattre des arbres.