La COP26 n’amènera « pas de grand changements », déplore Greta Thunberg

La COP26 et toutes les réunions internationales « ont le potentiel de changer les choses puisqu’elles rassemblent tant de personnes. Nous devons donc nous assurer que nous saisissons cette occasion », a ajouté la jeune militante, vêtue d’une polaire noire : « On va devoir continuer à faire le forcing ! ».

Lors de la conférence à Glasgow en Ecosse, les Etats du monde entier auront du 31 octobre au 12 novembre pour négocier et s’engager plus concrètement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Mon espoir évidemment, c’est que nous comprenions tout d’un coup que nous sommes confrontés à une crise existentielle et que nous agissions en conséquence », a continué Greta Thunberg. Pour elle, il faut désormais « changer de focus et ne plus chercher à créer des niches dans les programmes, mais plutôt à sauver la planète, le présent et les conditions de vie des générations futures ».