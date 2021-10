La communauté internationale fait face à un « moment de vérité » dans la protection de la nature, a averti ce lundi la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique (CDB), Elizabeth Maruma Mrema, lors de l’ouverture de la COP15 biodiversité.

La 15e Conférence des parties (COP) de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies a été lancée depuis Kunming en Chine, en présence de représentants du gouvernement chinois, de la CDB et de certaines délégations. Elle se déroule parallèlement en ligne.

« Nous faisons face à notre moment de vérité »

La COP15 a été divisée en deux parties, la première se tenant jusqu’au 15 octobre. La deuxième partie est prévue du 25 avril au 8 mai 2022 en présentiel à Kunming, dans le sud-ouest de la Chine, pour l’ensemble des délégations des 196 membres de la CDB. Ce format a été retenu après plusieurs reports dus à l’épidémie de Covid-19.

« S’il y a eu des succès et des progrès, il n’y a pas eu les avancées nécessaires pour stopper la perte en cours de la diversité des plantes et des animaux sur Terre », a relevé Elizabeth Maruma Mrema depuis la Chine.

« Nous faisons face à notre moment de vérité. Si nous voulons attendre la vision à 2050 de vivre en harmonie avec la nature, nous devons agir lors de cette décennie pour stopper et inverser la perte de biodiversité », a-t-elle averti.

Quatre grands objectifs à horizon 2050

Un texte présenté en juillet, qui sert de base aux discussions, comprend quatre grands objectifs à horizon 2050, avec dix jalons à 2030 et 21 cibles.

Les cibles visent « à ce qu’au moins 30 % des zones terrestres et des zones maritimes (…) soient conservées grâce à des systèmes de zones protégées et d’autres mesures de conservation efficaces » ou à limiter les pollutions agricoles ou plastiques.

Elles comprennent aussi un volet financier et des mesures pour suivre les engagements des Etats.

Les ambitions environnementales de la Chine

La Chine, qui a pris ce lundi officiellement la présidence de la COP15, doit présenter un texte, la Déclaration de Kunming, qui donnera le ton de ses ambitions environnementales.

« La Chine a fixé une ligne rouge sur la protection écologique et s’y tient », a déclaré le vice-Premier ministre chinois Han Zheng, avec 25 % de son territoire hors de portée des promoteurs.

Pékin organise également un sommet en ligne les 12 et 13 octobre, avec des interventions de chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres.