Il y a un peu moins d’un an, en novembre 2020, l'ourse Sarousse était tuée par un chasseur lors d’une battue aux sangliers dans la vallée pyrénéenne espagnole de Bardaji, dans le secteur de Ribagorza, au nord-est de l’Aragon. Dès les premières heures de l’enquête, l’homme avait indiqué à la Garde civile qu’il avait crié pour effrayer le plantigrade​, une femelle âgée de 21 ans et réintroduite en 2006 sur le versant français de la chaîne montagneuse. L’animal s’avançant dans sa direction, il avait expliqué avoir dû faire usage de son arme.

Au début du mois d’octobre, le tribunal de Boltaña a rendu une ordonnance de non-lieu provisoire. Dans son ordonnance, les juges estiment que le chasseur a agi en état de légitime défense indique le journal espagnol Heraldo.

Une décision qui laisse sceptique la Fondation Ours Brun espagnole. Ses responsables soulèvent notamment l’imprudence du chasseur qui avait éteint sa radio alors qu’un membre de la battue avait averti de la possible présence de l’ourse sur cette zone. Cette dernière demande à ceux que les chasseurs soient mieux avertis et préparés dans les zones où les plantigrades sont présents.