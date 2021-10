Les deux chiens étaient morts à quelques heures d’intervalle tandis qu’un troisième avait fait un malaise grave le week-end du 11 au 12 septembre. Les trois animaux avaient en commun de s’être promenés sur la plage de Saint-Efflam à Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor), un endroit souvent tapissé d’algues vertes. Soupçonnant les algues d’être à l’origine de la mort des deux chiens, l’association Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre a alors réalisé des analyses sur l’un des deux animaux décédés.

Les résultats viennent de tomber et ils excluent, pour l’heure, la piste des algues vertes pour expliquer la mort des deux chiens. « Les analyses n’ont pas permis d’identifier des traces d’hydrogène sulfuré dans l’échantillon des poumons », selon un communiqué de l’association relayé par France Bleu Armorique. L’hydrogène sulfuré est un gaz toxique libéré par les algues en décomposition et qui est potentiellement mortel pour les hommes et les animaux.

« Pas une preuve irréfutable que l’animal n’a pas été intoxiqué »

L’association estime toutefois que ces résultats n’apportent « pas pour autant une preuve irréfutable que l’animal n’a pas été intoxiqué ». « Car le prélèvement organique a eu lieu au moment du décès de l’animal deux jours après l’intoxication supposée sur la plage, ce qui laisse largement le temps aux poumons de l’animal d’expirer les molécules d’hydrogène sulfuré en respirant un air sain », souligne l’association.

Dans l’attente des résultats d’analyses complémentaires, ses membres réclament toujours qu’un protocole soit instauré à chaque fois qu’un décès ou un malaise survient dans un secteur touché par les algues vertes. « Ne pas répondre favorablement à cette demande ne pourra qu’être assimilé à un refus de faire la lumière sur ce type d’accident et d’entretenir ainsi le doute sur la cause de décès de victimes des marées vertes pour mieux exonérer les responsables connus et reconnus de cette pollution tragique que la Bretagne porte depuis cinquante ans », conclut le communiqué.