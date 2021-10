Une forte activité orageuse remontant de Méditerranée est attendue. Les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône, ont placé leur département respectif en alerte orange « orages-pluies-inondations » à compter de ce dimanche soir, 22 heures. La météo de la journée de lundi est aussi annoncée instable et l’alerte vaut également pour ce jour. La pluviométrie devrait être abondante et très localisée, engendrant d’éventuelles crues.

De fortes lignes orageuses, accompagnées de phénomènes violents, vont traverser les territoires, occasionnant localement de fortes rafales de vents et éventuellement des tombées de grêle.