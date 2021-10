Sortez les parapluies ou restez chez vous. Si le mois de septembre avait été anormalement sec, il devrait en être différemment pour octobre. Dès ce samedi, un volume de pluie « exceptionnel » est en effet annoncé sur la région Pays-de-la-Loire et le département de Loire-Atlantique en particulier.

« Une perturbation va toucher le nord-ouest de la France et de forts cumuls de pluie sont prévus à partir de samedi après-midi, indique un prévisionniste de la station Météo France de Nantes. On devrait recevoir de 30 mm à 40 mm d’eau localement sur la seule journée de samedi. Cela devrait se poursuivre durant la nuit et jusqu’en milieu de matinée dimanche. »

Plus que l’ensemble du mois de septembre

Le cumul, sur l’ensemble du week-end, pourrait donc « dépasser 50 millimètres par endroits ». Le site Internet de Météo France évoque même 60 à 80 millimètres localement. Soit, dans les deux cas, bien davantage que les trente jours du mois de septembre (31,5 mm) qui viennent de s’écouler ! « Ce n’est pas habituel d’avoir des pluies comme ça, confirme-t-on à Météo-France. En plus elles seront associées à un fort vent sud sud-ouest. »

La normale saisonnière prévoit un total de 92 mm de précipitations en octobre.