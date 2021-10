Le « premier festival consacré à la transition écologique » de Nice est lancé et se déroule jusqu’à dimanche. Événement « international », il accueille « un village dédié à l’ innovation » sur le quai des Etats-Unis, un « forum économique » où « des entrepreneurs, industriels, chercheurs, décideurs publics et privés internationaux et personnalités de la société civile discutent de la mise en œuvre de projets sur la transition écologique ». Et il se conclura par la signature des accords de Nice pour le climat, ce vendredi.

Ce genre de rencontres autour de l’environnement se multiplient sur la Côte d’Azur, comme les assises de l’économie de la mer il y a deux semaines. Des occasions pour faire des annonces et s’aligner sur les engagements du président de la métropole Christian Estrosi qui a promis une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2026.

Du greenwashing ?

Mais derrière les discours, où en sont les actions ? Selon un rapport de Greenpeace, Unicef et le Réseau action climat, réalisé avant les élections municipales en 2019, Nice était avant-dernière du classement des métropoles qui font le plus pour améliorer la qualité de l’air. Une étude à laquelle se réfèrent plusieurs associations, comme Collectif Citoyen 06 mais aussi Alternatiba 06, ATTAC 06, Citoyens pour le Climat Nice, pour attaquer Christian Estrosi et la mairie sur « cette politique de greenwashing ». Ils pensent qu’il utilise cette méthode de marketing, qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique, de manière trompeuse pour améliorer son image en ayant pour but des élections.

« Il faut que les courbes aillent dans le sens des discours, s’exclame Airy Chrétien, cofondateur du Collectif citoyen 06. On veut des résultats, on veut du concret. Avec les déclarations du maire, on a juste l’impression qu’il veut juste casser le thermomètre et pas la température. » Il réclame entre autres, avec les signataires d’un communiqué à ce sujet, le retrait du soutien au projet d’extension de l’aéroport, « une position incohérente ».

« Estrosi a compris les priorités », selon son adjoint délégué à l’écologie

Ces reproches, Richard Chemla, adjoint à la mairie, délégué à l’écologie et vice-président de la métropole Nice Côte d’Azur en charge de la transition écologique, les comprend. « Ils n’ont pas tort. Si j’ai décidé de me lancer dans ce mandat, c’est que je sentais qu’il était urgent de le faire et qu’il fallait un coup d’accélérateur. Christian Estrosi est très conscient de cette pensée. Toutes ces annonces vont dans le même sens. Même si cela prend un peu de temps, au bout du compte, tout est en train de se faire. Il a compris les priorités. »

Selon le délégué à l’écologie, il est « nécessaire d’avoir un Davos de la transition écologique ». « Le seul qui peut faire la passerelle entre l’écologie et l’économie, c’est Christian Estrosi, pour que la conversion soit pour tous, avec des aides à l’achat d’un véhicule propre ou un vélo par exemple. Il est cependant important d’avoir des rendez-vous comme les Transition Days pour mettre l’accent sur le besoin d’avoir un gouvernement écologique mondial. On n’a plus le temps d’être négatif. Il faut agir. » Il a profité de son temps de parole lors d’une table ronde au forum pour demander qui était venu en avion et souligné le choix de distribuer des bouteilles d’Evian « alors que nous avons la meilleure eau de la Vésubie ».

A ceux qui prônent le greenwashing de la ville, il répond : « On se retrouve dans cinq ans. Dans tous les cas, si nous n’avons pas rempli nos missions, le prochain maire de la ville sera écologiste, tout simplement. »