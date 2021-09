Des retards de livraisons supplémentaires à prévoir ? Des militants écologistes ont bloqué vendredi matin l’accès au port ferry de Douvres, causant des perturbations autour de cette importante porte d’entrée maritime dans le sud de l’Angleterre pour le commerce avec l' Union européenne.

Le groupe Insulate Britain, qui a déjà bloqué plusieurs fois le périphérique de Londres ces derniers jours, réclame une meilleure isolation des logements au Royaume-Uni afin de lutter contre le changement climatique.

Le trafic reprend a repris « lentement »

Il a indiqué dans un communiqué que plus de 40 manifestants avaient bloqué l’autoroute A20 près du premier port transmanche britannique, face à la France. La police du Kent a confirmé « une manifestation qui entraîne des perturbations du trafic à Douvres » le long de l’autoroute A20. Dans un communiqué, elle a précisé avoir procédé à 17 arrestations et dégagé deux des trois endroits où le trafic était bloqué, ajoutant tenter de « réduire les retards ».

A la mi-journée, les autorités portuaires ont indiqué sur Twitter que le trafic entrant et sortant du port avait repris « lentement », demandant aux voyageurs de prévoir davantage de temps pour leur déplacement.

« Nous sommes désolés pour les perturbations que nous occasionnons. Cela semble être l’unique manière de maintenir la question de l’isolation à l’ordre du jour et d’attirer l’attention sur le fait que des logements mal isolés entraînent mauvaise santé, misère et mort prématurée pour des milliers de personnes », a déclaré un porte-parole d’Insulate Britain dans un communiqué.

La COP26 prévue début novembre en Ecosse

Malgré la menace de sanctions plus sévères, Insulate Britain a indiqué qu’il poursuivra ses actions tant que le gouvernement ne se sera pas engagé à financer l’isolation de tous les logements sociaux d’ici 2025 et qu’il n’aura pas présenté un programme de modernisation de tous les logements d’ici 2030.

S’ajoutant à une série de manifestations d'Extinction Rebellion ces dernières semaines, ces actions interviennent à l’approche de la conférence sur le climat COP26 prévu début novembre en Ecosse, pour laquelle d’importants moyens policiers sont prévus.

Manque de chauffeurs routiers

Cette action intervient dans un contexte mouvementé au Royaume-Uni, confronté à des problèmes d'approvisionnement en carburants mais aussi dans les supermarchés, en raison d’un manque de chauffeurs routiers.

Les images de pompes à essence fermées et d’automobilistes faisant la queue pour faire le plein de peur de manquer d’essence ont apporté une illustration choc des difficultés d’approvisionnements subies par les Britanniques sous l’effet du Covid-19 et du Brexit.

« Nous privilégions les livraisons sur les aires d’autoroutes, les grands axes routiers et les sites les plus sollicités et cherchons à minimiser la durée des ruptures de stock », a indiqué une porte-parole du groupe britannique BP. Selon une source proche de l’entreprise, le nombre de stations-essence affectées par des pénuries est de l’ordre de quelques dizaines.

Sur environ 1.200 stations-service gérées par BP, « cinq ont dû fermer » jeudi, a relativisé le ministre des Transports Grant Shapps sur Sky News, soulignant qu' « aucun autre détaillant » n’a rapporté de fermeture.