« Les prédateurs de l’Arctique ». Voilà comment l’ONG Reclaim Finance qualifie, dans son rapport publié ce jeudi, les différentes entreprises qui prévoient ou soutiennent de nouveaux projets de forages près du Pôle Nord. « Beaucoup d’acteurs, dans le monde de la finance, ont promis de protéger cette zone », explique le rapport. Pourtant, de nombreuses banques, investisseurs et assurances n’hésitent pas à déverser des milliards pour accompagner l’exploration de gisements de pétrole et de gaz.

Selon Reclaim Finance, 222 gisements sont actuellement exploités dans l’Arctique, et 377 sont soit en cours de développement, soit identifiés avec des réserves connues. S’ils étaient tous financés et forés, « ils relâcheraient 88 gigatonnes (Gt) de CO2 pendant leur exploitation » assure le rapport. Ce qui représenterait environ 20 % du « budget carbone » total à ne pas dépasser afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Une politique « inefficace »

Plusieurs entreprises françaises figurent parmi les acteurs de cette exploitation d’énergies fossiles. TotalEnergies est ainsi, selon Reclaim Finance, « le leader européen de l’expansion pétrolière et gazière dans l’Arctique ». Si tous ses projets de développement se concrétisaient, sa production dans la zone pourrait augmenter de 28 % d’ici à 2030.

De tels projets nécessitent évidemment d’énormes investissements. C’est là que les banques et autres compagnies d’assurance entrent en jeu. Reclaim Finance épingle notamment BNP Paribas, Axa, et Amundi (filiale du Crédit Agricole) pour leur soutien aux groupes pétro-gaziers présents dans l’Arctique. « Les banques françaises font partie des premières à avoir adopté une politique sur l’Arctique, en prévoyant de ne pas financer directement des projets dans cette zone. Mais cette position est inefficace car elles continuent de financer, de manière globale, des entreprises présentes sur ce territoire » explique Alix Mazounie, coautrice du rapport.

Enjeu de carte

Le deuxième souci, et non des moindres, c’est la définition même du territoire. Ainsi, pour BNP Paribas, il s’agit de « la région la plus largement couverte de glace sur une période de 12 mois ». Reclaim Finance, de son côté, considère que les frontières de l’Arctique sont beaucoup plus larges, au regard de la définition « AMAP » (programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique) du Conseil de l’Arctique.

Conséquence : personne ne parle de la même chose. « Nous avons relevé 13 définitions différentes parmi les acteurs français », explique Alix Mazounie. Une cacophonie qui explique que certains acteurs peuvent se prévaloir de ne pas financer de projets en Arctique… d’après leur propre délimitation.

Le rôle de l’État

Avec ce rapport, Reclaim Finance souhaite donc mettre le doigt sur les contradictions des acteurs financiers, et leur mettre la pression pour revoir leurs soutiens aux compagnies qui exploitent les énergies fossiles. Visiblement le message est partiellement passé, puisque BNP Paribas assure à 20 Minutes qu’il « travaille actuellement à une revue de ses critères de financement dans cette région. Les travaux en cours incluront une analyse approfondie de toutes les définitions existantes de la région Arctique ». L’assureur Axa a de son côté assuré au Monde qu’il étudiait « les mises à jour de son approche générale » dans la zone.

« A terme, il faudrait que l’État intervienne via une loi ou via des sanctions afin de mieux réguler l’industrie pétro-gazière » estime Alix Mazounie. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a en effet rappelé il y a quelques mois qu’il était indispensable de stopper les financements « dans l’exploration ou l’extraction » d’énergies fossiles afin de contenir le réchauffement climatique. Pour l’instant, la France se contente de recommandations envers les acteurs financiers, et prévoit même des investissements publics dans les énergies fossiles jusqu’en 2035.