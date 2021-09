Fabriquer localement un pain bio selon des méthodes ancestrales comme Alexandre, œuvrer au développement de la traction des navires par aile de kitesurf comme Marine, mener des missions d’animation au sein de l’Office français de la Biodiversité comme Solène.… Depuis trois semaines, 20 Minutes met en lumière, en partenariat avec Les Pépites Vertes, les parcours et les conseils inspirants de jeunes actifs engagés professionnellement pour la transition écologique. Notre objectif : soutenir la démarche de l'association les Pépites Vertes, qui aide lycéens et étudiants à connaître les formations et les métiers à impact pour s’engager dès le début de leur parcours professionnel en faveur de la transition.

Cette semaine, pour le dernier volet de notre série, la présidente fondatrice de l’association, Claire Pétreault, est allée à la rencontre de Théo, à Nice. A 24 ans, ce jeune herbaliste, titulaire d’un BTS en alternance en gestion des petites entreprises, travaille déjà depuis quatre ans pour 21 Paysans, un espace réunissant une épicerie, un restaurant et un point de distribution de paniers-producteurs. Son conseil aux jeunes qui souhaiteraient eux aussi trouver un job écolo : « Ne pas hésiter à s’engager dans le travail et peut-être à faire des choix : se dire qu’on veut donner du sens à ce que l’on fait plus que de chercher une rémunération ou un style de vie que l’on pourrait idolâtrer », confie-t-il.

