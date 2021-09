Elles sont des stars sur Internet mais font aussi beaucoup pour la planète. En plus d’être mignonnes, les loutres de mer aident les écosystèmes à capter le carbone de l’atmosphère et à le stocker, selon des chercheurs interrogés par la BBC.

Transformé en biomasse et en détritus d’eau profonde, le carbone ne peut alors plus se convertir en dioxyde de carbone qui viendrait polluer l’atmosphère. Ainsi, les loutres contribuent à leur manière à la lutte contre le réchauffement climatique, relaie Slate.

Enjoyed writing this piece for @BBC on how sea otters can increase carbon storage in kelp forests and seagrass beds. Also great to team up with @katarinazimmer, who did a lot of the reporting!