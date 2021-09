Et soudain, le bruit de la chute d’eau de 9 mètres résonne à nos oreilles. La discrète cascade des Aygalades se dévoile après une courte marche depuis la Cité des arts de la rue à Marseille qui, à l’occasion des Journées du patrimoine, fait découvrir ce week-end ce site encore trop secret installé au fond d’un vallon, dans les quartiers nord. « C’est la seule cascade à Marseille », raconte Jean-François Marc, jardinier artiste. Avec une dizaine de personnes du chantier d’insertion, dont des femmes de la cité voisine, il travaille depuis 2016 à ramener la nature sur ce site, une ancienne friche industrielle.

« On a des cartes postales de la cascade au XIXe siècle, c’était un lieu de promenade de la bourgeoisie marseillaise, poursuit-il. Aygalades veut dire grandes eaux. Au-dessus, il y avait le château Falque, un grand jardin à la française autour. C’était un pavillon de chasse du roi René au XVe, réaménagé quatre siècles plus tard par la famille Falque, qui a fait aussi le second Prado. » Inutile de chercher des traces du château : il a disparu avec la construction de l'A7 dans les années 1940, et il se raconte qu’il y a encore sous l’autoroute le rez-de-chaussée de l'édifice, voire quelques trésors enfouis.

Ruines d'un ancien moulin

Sur le site de la cascade, ne s’aperçoivent aujourd’hui que les ruines d’un ancien moulin, mangées par la végétation. La barre de tuf à droite de la chute d’eau date de la dernière ère glaciaire. « Si on faisait des coupes, on trouverait toute la végétation de cette période, on a aussi trouvé une dent d’éléphant !», sourit le jardinier. En ce lendemain d’orage, l’eau de la cascade est brunâtre. Mais même lorsqu’elle est transparente, il n’est pas question de se baigner, tant l’eau reste polluée par des années d'environnement industriel.

Les pluies de la nuit ont aussi ramené de nombreux déchets, l’envers du décor de la cascade des Aygalades et du ruisseau, qui prend sa source à Septèmes-les-Vallons, avant d’être captée par l’usine Lafarge pour alimenter sa cimenterie, pour au final se jeter dans la mer au niveau de la tour CMA-CGM, « Il faut montrer aussi la réalité », avance Jean-François Marc, qui lorsque les visiteurs sont déçus les rappelle aux bons gestes à avoir vis-à-vis de la nature.

Lâchers d'eau

Pour les journées du patrimoine, la cascade sera habillée de ses plus beaux atours. Nettoyée des déchets, et surtout abondante grâce à un lâcher d’eau. « Les rivières méditerranéennes sont capricieuses, sujettes à pluviométrie », rappelle le jardinier, qui a aussi planté un jardin méditerranéen sur le site.

« A terme, on vise une ouverture publique du jardin de la cascade, sous la houlette de la ville de Marseille, propriétaire du site, espère Aude Vandenbrouck, secrétaire général de la Cité des arts de la rue, qui rassemble une dizaine de structures. On parle beaucoup des endroits du centre-ville pour remettre et favoriser un retour de la qualité de vie en milieu urbain, on souhaite que ces questions contemporaines soient aussi présentes dans les quartiers nord. »

*La cascade des Aygalades est ouverte à la visite samedi et dimanche de 10 h à 18 h pour les journées du patrimoine. Possibilité de s’inscrire pour une visite guidée à 11 h et 16 h. Le site est également accessible tous les premiers dimanches du mois de 9 h à 14 h lors de la manifestation « Un Dimanche aux Aygalades », et tous les mercredis de 13 h à 17 h (accès par le 32 bis rue augustin Roux uniquement).