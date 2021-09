Chaque année, la Bretagne voit s’installer entre 650 et 750 jeunes agriculteurs et agricultrices. Un chiffre qui varie peu mais qui est surtout insuffisant pour compenser les nombreux départs à la retraite. Pour y remédier, la première région agricole française veut augmenter d’un tiers le nombre d’installations de jeunes agriculteurs, a fait savoir le président de la région Loïg Chesnais-Girard ce lundi, à la veille de l'ouverture du Space, grand salon de l’élevage qui se tient à Rennes du 14 au 16 septembre. L’objectif est clair : assurer la pérennité du secteur agricole et éviter que les exploitations ne grossissent.

En Bretagne comme ailleurs, le nombre d’agriculteurs n’a cessé de baisser ces dernières décennies. La région comptait 37.650 exploitations en 2007, selon les chiffres de la Chambre régionale d’agriculture (CRA). Ce chiffre est tombé sous les 26.000 cet été. Un problème qui inquiète, surtout lorsque l’on sait que 52 % des agriculteurs vont partir à la retraite dans les dix ans.

Pour y remédier, la majorité socialiste régionale entend installer 1.000 jeunes agriculteurs chaque année. « Un des risques, faute de reprise, c’est l’agrandissement. Si les fermes sont trop grandes, il n’y a pas de reprise possible (en raison du coût du foncier) et on va vers une financiarisation. On veut une agriculture familiale transmissible. On veut rester une terre d’agriculture et on veut installer des enfants d’agriculteurs », estime Loïg Chesnais-Girard.

La Bretagne fournit sur le plan national 57 % des porcs, 41 % des œufs, 1/3 des poulets et 22 % de la collecte de lait. Cette concentration de la production crée des milliers d’emplois dans l’agroalimentaire mais conduit aussi à des problèmes environnementaux, notamment la prolifération d’algues vertes dans certains secteurs du littoral. Pas question pour autant de tout remettre à plat. « Il faut réaffirmer que l’élevage n’est pas un ennemi de l’environnement », rappelle le président Loïg Chesnais-Girard qui veut faire sa région le leader « de l’agroécologie ». Actuellement, «une installation sur trois se fait en bio », ajoute le vice-président à l’agriculture, Arnaud Lécuyer.