Aider les jeunes à trouver un job dans la transition écologique dès la fin de leurs études, c’est l’objectif de l’association Les Pépites Vertes, qui œuvre à répertorier les parcours et témoignages de dizaines de jeunes professionnels engagés en faveur de l’environnement.

Afin de soutenir cette initiative, 20 Minutes s’est associé cet été « au grand appel aux pépites de France » lancé par le site pour dénicher de nouveaux talents à travers toute la France et vous dévoile chaque mercredi de septembre, une des quatre « pépites vertes » rencontrées par la présidente-fondatrice de l’association Claire Pétreault.

« Il ne faut pas avoir peur de se lancer »

Après le témoignage de Solène, chargée de mission à l’Office français de la biodiversité publié la semaine dernière, découvrez ce mercredi le parcours d’Alexandre, 32 ans, artisan-boulanger engagé, établi depuis un an en Loire-Atlantique..

A 32 ans, Alexandre a réalisé le rêve de ses 18 ans : travailler à son compte et selon ses convictions écologiques. « Au fournil d’Alex », on propose ainsi des produits 100 % bio, une fabrication artisanale (ancestrale, même !) à la main, sans machines, avec une cuisson au feu de bois et un approvisionnement local (des œufs à la farine, en passant par le beurre et les fraises), ainsi qu’une démarche de revalorisation des déchets « pour qu’il n’y ait pas de pain [invendu] qui parte à la poubelle », détaille l’artisan engagé.

Son conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer dans une démarche écologique : « Ne pas avoir peur ! ». « C’est possible, ça demande un petit peu de temps et pas mal d’efforts au début, mais une fois que les efforts sont faits et la routine est mise en place ça ne demande pas plus d’efforts qu’une autre entreprise, ce n’est pas très compliqué ! »

Retrouvez le deuxième épisode de la série spéciale « Pépites de France » avec 20 Minutes sur le site des Pépites Vertes par ici.