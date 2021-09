Au moins 227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde en 2020, au rythme de quatre par semaine, et la plupart en Amérique Latine, a dénoncé l'ONG Global Witness, dans un nouveau rapport publié lundi s'inquiétant de ce chiffre record.

Pour la deuxième année consécutive, la Colombie arrive en tête de ce macabre décompte, avec 65 activistes et leaders communautaires tués pour leur engagement en faveur de la défense de la nature, selon ce rapport.

