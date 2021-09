A quelques semaines de la COP26 climat et de la COP15 biodiversité, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) entend mettre la pression pour sauver la biodiversité et enrayer le réchauffement climatique, au moment où les négociations patinent.

L’UICN, forte de 1.400 membres (Etats, agences gouvernementales, ONG, peuples autochtones, associations d’entreprises) va clore son congrès mondial tenu en France avec la publication d’un « manifeste de Marseille » et l’adoption de motions en lien avec les négociations internationales en cours.

« La science est très claire »

« Une action décisive et collaborative entre les gouvernements et dans tous les secteurs de la société est impérative », clame une version provisoire de ce manifeste. « Si nous voulons assurer l’avenir de la vie sur Terre, nous devons mettre un terme aux pertes de biodiversité d’ici 2030 et parvenir à la restauration des écosystèmes d’ici 2050. » Il insiste sur l’importance de limiter le réchauffement climatique « à moins de 1,5°C ». Le vote des motions aura lieu jusqu’à vendredi. Sans être contraignantes, elles donneront le cap et le niveau d’ambition de l’organisation.

Les ONG plaident pour que l’UICN soit ambitieuse. « Nous devons faire ce qui est nécessaire, plutôt que ce qui est possible » politiquement, défend Gavin Edwards, coordinateur au WWF International. « La science est très claire », avec un million d’espèces menacées d’extinction et des humains souffrant de la mauvaise santé des écosystèmes, poursuit-il, et « le contexte est très différent d’il y a une décennie : la conscience de la perte de nature n’a jamais été aussi élevée, les solutions sont là ». Pour autant, cette urgence peine à se hisser au niveau de l’urgence climatique au plan politique. La pandémie de Covid-19, en obligeant les négociations internationales pour la COP15 à se tenir en ligne, n’a pas aidé, empêchant de réelles avancées.

Enjeux complexes

L’UICN, dans la version provisoire de son manifeste, « exhorte les gouvernements à mettre en place un + plan de relance fondé sur la nature + » soutenu par des investissements publics, tout en supprimant les subventions néfastes à l’environnement. « Nous devons donc nous attaquer aux facteurs qui diminuent la vie, et à la (…) santé », poursuit l’organisation, citant « les polluants, notamment ceux issus de l’agriculture et de l’industrie ». Elle prône « la reconstitution durable des espèces sauvages, des écosystèmes sains et de la diversité génétique ». La lutte contre le réchauffement climatique, si elle est complexe, s’articule autour d’un objectif clair : réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C, voire 1,5°C.

Les enjeux liés à la biodiversité, qui touchent à la protection de la vie sauvage, mais aussi à la lutte contre les pollutions, l’adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire ou la santé, sont bien plus difficiles à mesurer et à chiffrer. Une coalition menée par la France et le Costa Rica veut fédérer les pays autour d’un but clair : protéger au moins 30 % des terres et des océans d’ici 2030 au niveau mondial, un objectif repris par la Convention sur la biodiversité biologique (CDB) et dans une motion en discussion à l’UICN.

Un compromis atteignable

Pour Oscar Soria, du mouvement Avaaz, « l’UICN devrait être très clair sur le fait que la protection de la moitié de la planète est nécessaire ». La motion de l’UICN reconnaît d’ailleurs qu’il « a été démontré qu’entre 30 % au moins et jusqu’à 70 % de la planète devraient être protégés ». L’objectif de 30 % « a créé beaucoup de confusion » et « des pays de mauvaise foi, comme le Brésil, l’Indonésie, s’en servent », reproche Oscar Soria, critiquant aussi l’Afrique du Sud qui tenterait d’abaisser encore ce chiffre.

La France, qui accueille le congrès de l’UICN « sait qu’il faut protéger plus, mais considère que 30 % est un compromis atteignable en 2030 », déplore-t-il. Le manifeste, comme les motions qui seront adoptées d’ici vendredi soir, pourront alimenter les négociations devant aboutir au printemps 2022 lors de la 15e réunion de la CDB en Chine. Cette COP15 aura un format particulier, puisqu’elle s’ouvrira en octobre par des discussions virtuelles. Des négociations auront lieu à Genève en janvier, avant la conclusion de la COP15 en avril-mai à Kunming.