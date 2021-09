Qu'est-ce qu'un événement climatique extrême ?

Aucun continent ne semble avoir été épargné cet été. Des mega-feux ont ravagé, la Californie et le bassin méditerranéen. Des pluies torrentielles ont dévasté l’Allemagne, la Belgique et la Chine. Des records de températures ont été atteints au Canada, Tunisie, Espagne et Italie. Des ouragans d’une rare intensité ont frappé l’Amérique.

Si les pluies, incendies, vague de chaleur, ouragans sont courants à cette période de l’année c’est leur intensité et leur fréquence qui est inédite.

Qu’est-ce qui fait que des événements climatiques deviennent extrêmes ? Le réchauffement climatique est-il responsable, en totalité ou en partie, de ces événements ?

« Le changement climatique a un impact indéniable sur les événements extrêmes »

Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de Recherche pour le Développement, nous rappelle que « le système climatique est un ensemble de composantes (océans, atmosphère, continents, végétation, calottes polaires, etc.) qui vont être modifiées par des forçages. Il y a des forçages naturels comme le soleil ou le volcanisme et il y a « des forçages anthropiques qui sont dus aux activités humaines comme les émissions de gaz à effet de serre. » Et lorsque ces forçages évoluent, notre climat évolue.

Dans son dernier rapport, le GIEC annonce «sans équivoque» que les activités humaines sont à l’origine du réchauffement climatique actuel. Et ce dernier « a un impact indéniable sur les événements extrêmes » analyse Françoise Vimeux.