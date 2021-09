Indiana Jones ne veut pas voir disparaître la jungle et les terres d'aventure. « Tout ne va pas bien, bon sang, tout ne va pas bien. »L'acteur Harrison Ford s’est exprimé sans détours lors du congrès national de la nature à Marseille. L’ acteur a sonné l’alarme et envoyé un message d’espoir pour l’ écologie : « La Terre est dotée d’écosystèmes irremplaçables riches en carbone et biodiversité. En en protégeant juste une infime partie, nous pouvons protéger la faune, l’air, l’eau, la nourriture, les emplois et le climat. »

Harrison Ford a rappelé que les jeunes générations étaient une pièce maîtresse de la préservation de la biodiversité : « Les jeunes sont souvent exclus, vus comme des idéalistes naïfs. Mais ils ont l’énergie. Ils ont la conscience. Ils ont les connaissances pour faire ce que nous n’avons pas été capables de faire. » Harrison Ford tire la sonnette d’alarme dans la vidéo de notre partenaire Brut.