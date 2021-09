Du soleil et des degrés. Depuis le début de la semaine, la France est touchée par un épisode de chaleur « remarquable » pour un mois de septembre, note Météo-France. Après un été « pourri », très arrosé et peu ensoleillé, l’établissement météorologique a même enregistré des records mensuels de températures dans l’ouest du pays. Pour la troisième fois de l’histoire des mesures en septembre, la barre des 30 °C a été dépassée à Brest en Bretagne lundi et devrait l’être à nouveau mardi, ce qui serait une première pour ce mois.

« Après la vague de chaleur la plus sévère depuis 2006 dans le Finistère en juillet, cet étonnant été 2021 réserve des fortes chaleurs tardives… », a commenté sur Twitter le prévisionniste François Jobard.

Jusqu’à 36 ou 37 °C mardi dans l’ouest du pays

Des records mensuels ont également été battus lundi dans le Morbihan, sur l’île de Groix (31,1 °C, précédent record 31 °C en septembre 1929) ou à Belle-Ile (30,5 °C, précédent record 29,9 °C en septembre 2004), ou égalé comme dans les Landes à Biscarrosse avec 36,5 °C. Mardi, alors que la température pourrait monter jusqu’à 36 ou 37 °C dans l’ouest du pays, des records devraient être au moins approchés à Nantes, Angoulême, Poitiers ou encore La Rochelle et Limoges.

Quant à Paris, si le seuil des 30 °C est bien dépassé comme prévu quatre jours consécutifs, de dimanche à mercredi, « ça sera du jamais vu en septembre » depuis 1948, selon François Jobard.

« Nuit tropicale » de la Bretagne au Sud-Ouest

Certaines communes ont également vécu dans la nuit de lundi à mardi une « nuit tropicale », les températures ne descendant pas sous les 20 °C du sud de la Bretagne au Sud-Ouest, a noté le prévisionniste Alexandre Flouttard sur Twitter. Des records de température minimale ont également été battus à Quimper (19 °C) ou à Noirmoutier (20,3 °C).

Si après six étés très chauds voire exceptionnels, la France a été épargnée cet été par les canicules, en raison d’un phénomène dit de « goutte froide » lié au repli de l’anticyclone des Açores sur l’Atlantique, ce n’est pas le cas du reste de l’Europe.

Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) publiées mardi, l’été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, juste devant 2010 et 2018, avec notamment des températures records observées en août dans les pays méditerranéens.