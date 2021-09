Le lieu n’a pas été choisi au hasard. C’est à la Cité Fertile, un tiers lieu dédié aux enjeux de la ville durable niché le long des voies ferrées à Pantin (Seine-Saint-Denis), que l’équipe des Pépites Vertes a officiellement lancé ce vendredi son nouveau projet pour aider les jeunes à s’engager dans les métiers de la transition écologique.

Lancé il y a moins d’un an par Claire Pétreault, ex-responsable de la communication de ChangeNow, le site des Pépites Vertes passe aujourd’hui à la vitesse supérieure : en plus de son annuaire, de ses vidéos et de ses podcasts qui répertorient plus de « 60 profils et 200 témoignages », de jeunes actifs engagés, le nouveau média devient officiellement une association.

Un réseau professionnel

Il crée également son « Club des pépites », un réseau professionnel national pour aider les jeunes actifs de la transition écologique à se former, gagner en visibilité médiatique et se rencontrer. Ouverte à l’inscription depuis ce lundi, moyennant une d’adhésion annuelle de 90 euros, la première la promotion 2021-2022 du club bénéficiera ainsi notamment d’une formation à la prise de parole en public, de modules sur « comprendre le numérique responsable » ou « découvrir l’analyse de Cycle de vie ».

La page d'accueil du club des Pépites Vertes. - Les Pépites Vertes

Pour soutenir cette initiative, 20 Minutes s’est associé en juin au « grand appel aux pépites vertes de France » lancé par l'association. Chaque mercredi de septembre, vous pourrez ainsi découvrir en vidéo, sur le site et les réseaux de 20 Minutes, le parcours et les conseils de l’une des quatre nouvelles « pépites » rencontrées pendant l’été par Claire Pétreault. Et consulter la vidéo intégrale de leur rencontre sur le site de l’association. Cette semaine, c’est Solène, jeune « pépite » de 24 ans, chargée de mission à l’Office français de la biodiversité à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) qui racontera comment elle a trouvé « son âme sœur de job » à la sortie de l’université, alors que « son plan à 18 ans n’était pas de sauver la planète ». Rendez-vous mercredi.