On y aurait presque cru le temps de deux trois jours de soleil, mais non, l’été n’est toujours pas là en France, et il est peut-être temps de faire le deuil. Ce samedi, une grande partie du pays sera sous les nuages et les averses. Du sud de la Bretagne aux départements côtiers de l’Atlantique, ainsi que sur les plaines du Sud-Ouest, les ondées resteront éparses, après une matinée par endroits sous la grisaille.

Le massif pyrénéen connaîtra un risque d’averses orageuses l’après-midi. Sur l’arc méditerranéen, les conditions s’arrangeront après les pluies orageuses de la veille. Les passages nuageux élevés seront un peu moins importants, facilitant de belles apparitions du soleil.

Orages et ciel menaçant en prime

La Corse restera sous un ciel menaçant. Les pluies ou les orages fréquents du début de matinée sur l’est de l’île, se retrouveront sur le relief en journée, voire jusque dans les plaines.

Sur le reste du territoire, après quelques ondées matinales, les averses se multiplieront et se renforceront l’après-midi. Elles s’accompagneront parfois d’orages et pourront donner temporairement de bonnes pluies, surtout vers les Pays de la Loire et la Basse-Normandie.

Enfin, des Ardennes à la Lorraine jusqu’à l’Alsace, malgré quelques nuages passagers, les conditions seront encore calmes et ensoleillées.