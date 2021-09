Comment m’engager dans un métier de la transition écologique ? Quelle formation suivre ? Quels métiers correspondent à mes compétences, à mes aspirations ? Voici autant de questions auxquelles l’association Les Pépites Vertes s’efforce de répondre en répertoriant les parcours et témoignages de dizaines de jeunes professionnels engagés en faveur de l’environnement.

Afin de soutenir cette initiative, 20 Minutes s’est associé cet été «au grand appel aux pépites de France» lancé par le site pour dénicher de nouveaux talents à travers toute la France. Parmi les très nombreuses réponses reçues, quatre « profils » ont été retenus. Quatre « pépites » dynamiques et engagées que Claire Pétreault (alias Claire L’éclair) est allée rencontrer et interviewer cet été sur leur lieu de travail.

Comment Solène a trouvé « son âme sœur de job »

Avant de découvrir leur interview complète sur le site des Pépites Vertes, 20 Minutes vous dévoile chaque mercredi de septembre en exclusivité un témoignage express de ces jeunes engagés. Cette semaine, Solène, 24 ans, chargée de mission à l’Office français de la biodiversité à Aix-en-Provence, nous raconte son parcours et livre ses conseils aux aspirants « pépites ».

« Mon plan à 18 ans n’était pas de sauver la planète, mais vraiment de faire des études qui me plaisaient. A savoir la géographie et l’économie. Le sens du métier est venu progressivement et maintenant je retire une très grande satisfaction de pouvoir travailler pour tous, pour la société », explique la jeune femme qui assure avoir trouvé « son âme sœur de job ».

