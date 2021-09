Ce vendredi s’ouvre à Marseille le Congrès mondial pour la nature. A cette occasion, 20 Minutes a demandé à de jeunes marseillais engagés pour l’environnement et l’écologie quelles seraient les mesures et les actions qu’ils souhaiteraient voir se réaliser.

Céline et Eric animent l’association Clean My Calanques, Eddie, un anglais installé à Marseille depuis dix ans, a lancé le challenge « 1 jour 1 déchet » et Benjamin de Molliens est à l’origine de l’initiative « nettoie ton kilomètre ». A leur niveau, ils tentent tous d’agir pour l’environnement et la biodiversité mais sont bien conscients que les gestes individuels ne suffiront pas.

Consignes pour les bouteilles en verre, développement des transports, contraintes sur les emballages uniques, respect des propositions de la convention citoyenne pour le climat… Découvrez leurs attentes dans la vidéo ci-dessus.