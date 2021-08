C’est l’un des joyaux naturels de l’Ouest américain. La région du lac Tahoe, le plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, situé à la frontière entre la Californie et le Nevada, est menacée par le Caldor fire, un incendie qui a déjà parcouru plus de 700 km2, détruisant plusieurs centaines de bâtiments et dégageant d’épaisses fumées qui polluent le nord de la Californie. Lundi, des milliers d’habitants ont reçu l’ordre d’évacuer, alors que le feu, attisé par des vents violents, n’est contenu qu’à 14 %.

Here’s a look at the traffic back up heading towards Stateline roughly an hour after Evac orders were issued in most of South Lake Tahoe. It is congested all the way to the Y at least. Remember. 50 w closed. 88w closed. 89N closed. Be patient. Be safe. @ABC10 #caldorfire pic.twitter.com/EVvdZ2a0hU