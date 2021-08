C’est l’une des conséquences du changement climatique. Comme l’a rapporté Numerama, des pluies ont été observées pour la première fois, le 14 août dernier, au Groenland. Habituellement, il ne pleut jamais dans cette région. C’est en effet ce qu’a constaté le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), le centre américain d’information et de référence sur la recherche polaire et cryosphérique. « Le 14 août 2021, de la pluie a été observée au point le plus élevé de l’inlandsis groenlandais pendant plusieurs heures, et les températures de l’air sont restées au-dessus du point de congélation pendant environ neuf heures ».

Jamais de la pluie - au lieu de la neige habituelle - n'avait alors été enregistrée sur ce point du globe. La station Summit @NSF (Groenland), située à 72° de latitude nord et culminant à 3 216 m d'altitude, a vu sa température rester positive pendant 9h!▶️https://t.co/rKQArFjopL pic.twitter.com/8o5jtjRIhr — Météo-France (@meteofrance) August 19, 2021

Une forte fonte des neiges constatée

C’est la troisième fois en dix ans que des températures supérieures au point de congélation, c’est-à-dire proche de la fonte, sont observées. En revanche, c’est la première fois depuis le début des observations, qui ont débuté dans la deuxième partie du XXe siècle, qu’un épisode pluvieux est enregistré.

Ces phénomènes seraient liés à une forte fonte des neiges constatée mi-août au Groenland. L’eau des pluies (pas moins de 7 milliards de tonnes d’eau) et la chaleur inhabituelle auraient provoqué une importante perte de masse de calottes glaciaires, atteignant même des zones qui ne fondent pas d’ordinaire.

Un phénomène amené à se reproduire

Or, ces précipitations ne sont pas de bon augure. Effectivement, lorsqu’elle gèle, l’eau de pluie, plus sombre, absorbe les rayons du soleil, contrairement à la neige qui, étant bien blanche, les réfléchit. Elle risque donc de fondre plus facilement.

Malheureusement, ce phénomène risque de se produire de plus en plus souvent. Selon le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique entraînerait une augmentation des précipitations sur l’ensemble du globe, notamment au pôle Nord. Selon les scénarios envisagés (+2 °C, +3 °C ou +4 °C), l’Arctique deviendrait une région particulièrement pluvieuse.